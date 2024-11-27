國二聯結車鋼樑射飛對向 砸扁轎車 貨車翻覆

黃男駕駛聯結車載運 鋼樑，行經國道二號東向 途中掉落到對向，砸中路 過的小客車及小貨車，現 場滿目瘡痍，小貨車側翻 ，小客車遭壓扁變形。 （記者鄭淑婷翻攝）

2024/11/27 05:30

受害兩駕駛輕傷

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道二號大湳路段東向十九公里處，昨天上午十點四十九分發生嚴重事故，一輛聯結車後方載運的鋼樑突然掉落，重達一．七公噸的鋼樑直接砸中西向路過的小客車及小貨車，小客車遭壓扁嚴重變形、小貨車翻覆，所幸駕駛都輕傷，國道警方循線在桃園市平鎮區尋獲肇逃聯結車，廿八歲駕駛黃男有酒精反應，訊後依公共危險罪嫌送辦，而黃男載運貨物未綑紮牢固致掉落及肇事逃逸部分，也依規定製單舉發。

肇逃司機有酒精反應

事故後國二東、西向及國道三號匯入國二車流一度塞爆，高公局北分局、國道警察到場處理並成立緊急應變小組，現場於中午十二點卅七分排除後，車流才逐漸消化。警方調查，當時黃男駕駛的聯結車在國二東向行駛途中，疑因載運的鋼樑綑紮不穩而掉落至對向車道，西向由五十三歲吳姓男子駕駛的小客車、四十二歲曹姓男子駕駛的小貨車被從天而降的鋼樑砸中，現場一片狼藉，吳男頭手擦挫傷、曹男手腳擦挫傷，兩人意識清楚，分別被送往三峽恩主公醫院救治，兩人都無酒駕情形。

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黃男肇事後逃逸，警方調閱沿路監視影像追查，在平鎮區查獲聯結車，並通知黃男到案說明，黃經酒測有酒精反應，確切肇禍原因有待釐清，警方訊後將黃男依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其載運貨物未綑紮牢固致掉落及肇事逃逸部分，也依規製單舉發。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方在平鎮區台66線旁找到肇 事的黃男聯結車。 （記者鄭淑婷翻攝）

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