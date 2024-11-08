《台中》全市僅47防火毯 議員憂電動車滅火

台中市議員指出，公有停車場有超過800座充電樁，消防局僅配置22條防火毯，設備明顯不足，一旦失火恐成新型安全隱憂。（記者蘇孟娟攝）

2024/11/08 05:30

電動汽機車逾11萬輛 390座地下停車場設1683支充電樁 成公安隱憂

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市電動車登記數達十一萬八三三七輛，佔全國電動車數八分之一，全台第二多，多位台中市議員憂心電動車起火滅火難度高，住宅大樓地下室設置充電樁越來越多，新型火災救火恐形成住宅安全隱憂。中市消防局長孫福佑指出，全市有三九○處室內地下停車場設逾一千六百多支充電樁，目前積極配置防火毯、水袋等因應電動車滅火。

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消防局長：持續充實相關設備

市議員張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳雅惠、陳俞融、謝家宜、陳政顯、吳瓊華等人關注國內電動車成長快速，電動車新型火災救災不易，恐成新安全隱憂。

張芬郁指出，截至九月底統計，全台電動汽機車登記數量高達八十四萬四八八七輛，台中市佔逾八分之一、有十一萬八三三七輛，數量僅次於新北市，成長快速，但電動車配備的鋰電池具有高溫易燃特性，一旦發生火災撲滅難度、所需的消防水量，遠高於傳統油車，台中市公有停車場已有逾八百座充電樁，消防局配置的專用滅火器材僅有廿二條防火毯，設備明顯不足。

在家充電的機車 滅火設備闕如

陳淑華也指出，更多民眾憂心台中市住宅大樓地下停車場設置充電樁越來越多，韓國曾發生賓士電動車鋰電池起火延燒近百台汽車，除造成重大災情，也威脅住戶安全，台中市應加強電動車地下停車場防火安全。

陳雅惠說，除了電動車外，還有可在家充電的電動機車、自行車等，萬一發生火災，民眾自救滅火設備闕如，埋下安全隱憂；陳政顯也說，電動車充電樁已讓民眾產生恐懼，消防局應加強救火演練。

孫福佑指出，已盤點全市有三九○處公私立大樓室內地下停車場設有一六八三支充電樁，目前停車場除了原配置的泡沫、灑水滅火設備可在緊急第一時間降溫外，消防局也配置四十七套防火毯、卅個斷電器及廿三個降溫水袋等設備，因應電動車新型火災救火，未來持續充實相關設備救災。

台中電動車數量逾11萬輛佔全國1/8，公有停車場有超過800座充電樁，一旦失火恐成新型安全隱憂。（市府提供）

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