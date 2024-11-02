賣矯正署劣質防彈背心 尚極林聖哲判刑

尚極實業負責人林聖哲為降低成本，以未通過測試的布料，取代通過驗證的進口防彈纖維布，製成防彈背心後，再以其他標案的合格驗收文件矇混通過驗收，被判刑二年八月。（圖為防彈背心示意圖，非新聞事件照片）

2024/11/02 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕法務部矯正署四年前採購一百八十一件防彈背心，用以更換台中看守所等七個矯正機關的裝備，得標廠商「尚極實業」負責人林聖哲為降低成本，竟以未通過測試的布料，取代通過驗證的韓國進口防彈纖維布，製成防彈背心，再以其他標案的合格驗收文件矇混通過驗收。台北地院昨依偽造文書、詐欺等七罪，將他判刑二年八月，並沒收尚極實業的犯罪所得一一九萬餘元。可上訴。

判刑二年八月

沒收犯罪所得一一九萬餘元

台北地檢署查出，二○二○年八月至十二月間，矯正署辦理防彈背心採購案，林男的尚極實業得標後，明知自身未向韓國曉星公司採購ＡＴ防彈纖維布，卻拿父親經營的光研公司於先前承辦國家安全局、警政署的防彈背心標案時，通過國安局及警政署驗收的AT防彈纖維布訂購單、進口報單及原廠證明書等文件，混充偽冒為尚極實業採購，通過矯正署的驗收。

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林男偵查時堅稱他所提供的防彈背心，符合採購規範。北檢認為林男使用不合格的低價纖維布，混充符合招標規範所要求的防彈等級進口認證布料，且未將防彈背心送驗，涉犯詐欺等罪，痛批林男罔顧執法人員的生命安全，惡性重大且犯後態度不佳，起訴時建請法院從重量刑。

北院審理時，林男雖坦承交貨前未將防彈背心送驗，是因採購量少、交貨期限短，以致來不及向韓國曉星公司訂購，但這批來自光研公司的纖維布，同樣是父親向曉星公司採購，並通過二〇一九年警政署認證的等級，亦屬合格布料，否認犯行。

北院審理後，認為林男身為防彈背心的製造商，應知防彈背心對於生命安全至關重要，也知悉其防彈背心於驗收前、後，均未委請專業實驗室檢驗防彈性能是否達到該有的等級，卻提出不合格的防彈背心來履約，觸犯偽造文書、詐欺等七罪事證明確，七罪併判二年八月徒刑。

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