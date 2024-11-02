涉弊更裁 台鹽前老董陳啟昱失聯

台鹽綠能弊案５人聲押遭駁，檢方抗告成功，昨天開更裁羈押庭，前董事長陳啟昱未到庭失聯，法官當庭開拘票。（檔案照，台鹽提供）

2024/11/02 05:30

法官當庭開拘票緝拿 台綠前總蘇坤煌與業者蘇俊仁裁定收押

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦台鹽綠能近三億元弊案，台南地院將台鹽綠能前董事長陳啟昱五人的聲押案駁回後，檢方抗告成立，全案發回南院更裁，原定五人昨天上午十一時應赴更裁羈押庭，但陳啟昱遲至傍晚未見人影，法官當庭開出拘票，由檢方執行拘提，迄至昨天深夜陳男仍失聯中。

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郭政瑋、戴妤倩無保請回

至於台鹽綠能前總經理蘇坤煌等四人的更裁結果，更裁庭昨晚庭訊後，裁定蘇坤煌與鴻暉國際負責人蘇俊仁二人羈押禁見，另二人台鹽綠能前副總經理郭政瑋、晁暘開發公司負責人戴妤倩無保請回。

台南檢調單位上月廿二日搜索台鹽綠能公司，帶回十九名被告和十五位證人，檢方複訊後認定陳啟昱、蘇坤煌、台綠前副總郭政瑋、合作廠商鴻暉國際科技負責人蘇俊仁與晁暘開發公司負責人戴妤倩等五人，涉嫌違反證券交易法的特別背信罪，和使公務員登載不實等罪嫌疑重大，以有串、滅證以及逃亡等疑慮，向南院聲請羈押禁見。

南院開了近十二小時羈押庭，廿四日清晨五時駁回聲押，認為檢方適用法條有誤，檢方雖指控被告五人涉犯證券交易法的不利益交易罪和特別背信罪，但台鹽綠能公司雖是台鹽公司轉投資成立，不過兩家公司為獨立法人，台鹽綠能未上市，不是證券交易法定義的「發行有價證券的公司」，不適用證券交易法；另有部分案情事證不足。檢方隨即認為法官用法有誤，決抗告。

隔天檢方迅速提起抗告，表示南院的裁定與最高法院對於從屬公司的認定不同；高等法院台南分院受理抗告，廿八日做出裁定，決定撤銷一審原裁定，發回南院更裁。

南院昨天上午十一時召開更裁羈押庭，開到傍晚庭訊結束，遲遲未見更裁結果出爐，下午六時多，南院對外說明陳啟昱未到庭。

陳啟昱未請假 戶籍在橋頭

由於陳男未請假、屬無故未到庭，被認為有逃亡疑慮，待預定到庭時間已過了七個多小時的下午六時四十分，法官開出拘票以最速件發電子公文，請檢方拘提。因陳男戶籍在橋頭地檢署轄內，故由橋檢執行拘提任務。

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