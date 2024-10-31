后豐大橋女師墜橋案 男友3度無罪

高等法院台中分院第三度判決王淇政與洪世緯無罪，台灣冤獄 平反協會等團體高舉「無罪」字牌慶賀。 （記者張瑞楨攝）

2024/10/31 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於廿二年前的台中市后豐大橋女老師陳琪瑄墜橋命案，檢方指控她與男友王淇政談判分手時，被王淇政及其友人洪世緯，聯手將陳女丟下橋死亡，二○○九年王、洪分別依共同殺人罪判刑十五年、十二年半確定，但最高法院於二○一八年再審並釋放王淇政，高等法院台中分院於兩度判決兩人無罪，都被最高法院發回重審，高等法院台中分院昨天更二審第三度判決兩人無罪，可上訴。

纏訟22年 王淇政已結婚生子

王淇政獲釋後結婚生子，他昨天穿著印有「自由人」的黑衣，帶著幼子出庭聆聽判決後說，他不想再沉溺不好的過去，希望本案能結束，他已經展開新的生活。

請繼續往下閱讀...

此案發生於二○○二年十二月七日凌晨，王男與朋友洪男，到后豐大橋與陳女談判分手，陳女卻墜橋死亡，原本台中地檢署認為是陳女自己墜橋，對王男與洪男不起訴，死者家屬頻頻喊冤，又有當時在橋下釣蝦等證人指稱，案發時聽到陳女呼救聲，檢方認定王男與陳女爭吵後追逐拉扯，兩人聯手將陳女抬起丟入橋下，造成陳女頭部重創死亡，法院判刑各十五與十二年半確定。

此案於二○一八年，由最高法院裁定再審，王男當天獲釋，高等法院台中分院於二○一九年與二○二一年兩度改判二人無罪，但台中高分檢與死者家屬都不服上訴，最高法院兩度發回更審，昨天更二審仍判二人無罪。

更二審主要理由，包括陳女如果被丟下橋，陳屍處不可能位於橋墩伸縮縫中心線往南約二．七公尺處，王姓證人前後說詞不一，且已死亡而無從對質查證，另一陳姓證人說詞也與王姓證人不同，不足以證明二人殺人，陳女身上沒有掙扎抵抗痕跡，洪男是局外人，與陳女無仇恨，亦無利益可圖，難以認定他有殺人動機，且於案發後打電話報案叫救護車，留下自己真實姓名，並無隱瞞，二人測謊鑑定都無說謊反應。

法官強調，檢方起訴二人殺人罪，仍存有合理懷疑，基於「無罪推定」、「罪證有疑，利歸被告」原則，判決二人無罪，檢方可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法