遭檢舉核銷不實 高雄14調查官均請回

高雄14位調查官無保請回。（資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者黃佳琳、陳彩玲／綜合報導〕調查局高雄市調處前鎮工作站十四位前、現任調查官，遭檢舉以不實單據核銷業務工作費，高雄地檢署指揮廉政署、調查局南機站展開約談行動，二十名到案調查官中，有十四人列為被告，另六人是證人，前天深夜複訊後，檢察官對於相關被告便宜行事核銷業務工作費 ，有無涉及貪污不法認為尚有疑點有待釐清，因此將約談對象全部請回。

據了解，前鎮站從每人每月四千五百元的作業費中，每人抽取一千元集中管理作為「績效獎金」，再分配給績效較好的同仁作為鼓勵，部分績效好的人因單據不夠，就拿別的同事單據或是歇業店家的收據來核銷，此舉被視為「自己人的遊戲規則」，但內部有人認為此舉「越界」，檢舉自家人涉及不法。

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自家人檢舉涉及不法

今年該據點已停辦發放獎金，恢復「齊頭式」發放作業費。但調查局接獲內部檢舉後，認為應自清，以免遭批袒護自己人，依程序報請檢察官指揮偵辦。

調查局昨天表示，若經查確有不法，視案情及檢察官偵查結果，召開考績委員會從嚴議處，絕對不會姑息護短，要求調查人員拓展工作關係相關費用支出，須恪遵法令，依規覈實報銷。

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