公認好人竟是狼 雜貨店老闆涉猥褻20多女童

花蓮縣一處部落社區雜貨店的老闆爆出猥褻女童疑雲。（民眾提供）

2024/08/01 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣一處部落社區內唯一一家雜貨店的老闆，被公認為部落的大好人，沒想到竟是鎖定國小高年級女學童伸魔掌的狼人！由於不少家長對老闆有好感，選擇不相信孩子的話或不配合調查，原本通報有二十多名受害人，最後僅五名家長提告。轄區警方說，全案正由檢察官調查中；但當地國中校長強調，該店家持續營業，希望公開事件能讓對方有所收斂。

目前5名家長提告

一名家長說，這家店老闆「買東西可以先欠」，所以是被公認的好人，有父母因為欠老闆錢而不願報案，老闆甚至要他們撤告，但她「一定會堅持，挺女兒到底」。

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事件起於一名原本就讀國小六年級的女童，到店裡買東西遭老闆抓胸摸臀偷襲後，回家告訴父母，卻被責怪「怎麼可能！」受害女童隱忍。事隔三年，一直到今年五月參加所讀國中的一場旅遊時，終於鼓起勇氣告訴老師，全案才曝光。

學校校長及花蓮縣社會處表示，啟動調查發現，近三年來受害者至少廿多人，但因為多數家長不願意配合調查。一名家長說，老闆對於手頭不方便的人不會追著要錢，很多大人相信老闆，受害人認為「講出來沒人相信、也會怕家人困擾」只能忍受。

涉案人直到上個月還在犯案，一名家長說，女兒去買東西付錢時，老闆拿鐵尺戳她胸部、故意碰觸乳頭，女兒嚇得付了錢後，跑回家哭訴，家人去找老闆還被嗆「你們沒證據，我會告你們誣告」。

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