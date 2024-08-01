殲滅最大情色創意私房等網站》淫片標台灣原創 7攝狼公共浴廁到處偷拍

警方查扣在插座、打火機、芳香劑、寶特瓶、裝 設針孔偷拍的攝影設備。 （記者邱俊福翻攝）

2024/08/01 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」與TG通訊軟體「SCP」、「OAT」社群案，追查買家時，意外揪出七匹狼！其中台北市一名公立國小陳姓老師與新北市一名蘇姓補習班負責人兼教師，都涉嫌長期在公用浴廁裝針孔偷拍影片；另有一組到案的黃姓男子等五人，則是到處在咖啡廳、餐館等處偷拍，以及利用精密攝影器材，在公共場所偷拍女性、兒少裙底。

相關影片上網販售時，大都標榜「台灣原創」吸引購買，檢警提醒民眾使用公用浴廁，要多加檢視內部環境，小心受害。

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打火機、芳香劑、寶特瓶、插座裝針孔

檢警追查兩名涉嫌偷拍的學校老師和補教老師，從住處查扣到的偷拍攝影設備，包括打火機、芳香劑、寶特瓶與插座等，裡面都被裝上針孔，若不仔細檢查，只是稍微看一下，並不容易察覺有問題。

「SCP」、「OAT」社群部分，檢警查知社群的卅三歲黃姓站主，原本前年創設「SCP」，同年七月遭警方搗破，今年一月另起爐灶創設「OAT」社群，找來廿四歲林姓電腦工程師擔任管理員，涉製造、販賣及散布「阿銀」、「倪霸」、「小勃」、 「藝術家」、「KZ」、「女生拍女生」、「青山」等多系列偷拍影片。

黃男不僅自兼「色影師」，為了供應足夠的偷拍片，還招攬從事裝設音箱的廖男及另三人，負責前往小吃店、咖啡廳、餐廳、燒烤店等地點，在廁所的馬桶蓋、水箱、垃圾桶裝設針孔偷拍女性如廁；廖男也到處找機會偷拍裙底。

至於其他被查獲的相關論壇兒少性影像賣家，身分大都是一般公司職員，經查持有的兒少性影像，大都是誘騙少女視訊脫衣，或者下體特寫等鏡頭，側錄後將這些影片透過論壇販賣牟利；為免賣出去的影片遭到轉賣流出，隱身中國的論壇負責人「老馬」，又從買家中吸收一名許姓男子當助理，負責在影片上打上浮水印為記。

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警方將張姓大帳房、負責於影片打上浮水印的許 男等人移送檢方偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

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