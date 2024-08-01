揪出425「黃子佼們」女檢：現代版人口販運

警方查扣在插座、打火機、芳香劑、寶特瓶、裝 設針孔偷拍的攝影設備。 （記者邱俊福翻攝）

2024/08/01 05:30

〔記者陳建志、邱俊福／綜合報導〕TG「創意私房」及「台版N號房」網站等論壇，嚴重侵害民眾隱私及殘害兒少身心健康，台中地檢署女檢察官陳祥薇指揮偵辦此案，突破暗網的限制展開全台大搜索，總共查獲四四七人，其中與藝人黃子佼一樣付費購買兒少性影像的「黃子佼們」，已被揪出四二五人。陳祥薇強調，此變態產業鏈彷彿是「現代版的人口販運」，利用影像對兒少性剝削絕不能容忍，也希望藉此教育大眾，除拍攝、販賣有罪，下載、觀看也有罪，希望一舉斬斷整個產業鏈。

陳祥薇說，「韓國N號房」是靠記者臥底才破獲，因此接獲偵辦此案時，告訴自己台灣檢警不能漏氣，一定要瓦解這個產業鏈，不過因連結都是暗網，一開始蒐證困難重重，只能一個一個從被告網路連結和金流持續追查，在鍥而不捨追查下，終於揪出四個網站的源頭。

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陳祥薇表示，這絕對不只是單純的提供性影像，而是「現代版的人口販運」，雖然沒有傳統人口販運的買賣、質押，但藉由影像重製、散佈非常快速的特性，只要一個按鍵，就能剝削兒少的身心靈，恐怖程度完全不亞於傳統人口販運。

這次除了掃盪、追溯偷拍、販賣的源頭，也向下追查購買著，因為有需求才會有供給，一定要斬斷這樣的供需管道。並說這次抓到的四四七人，絕大多數都沒有前科，是有正當工作的上班族，平時躲在鍵盤後面，以為自己只是看而已，不知道自己的行為已經觸法，希望藉此教育大眾，對於兒少性剝削絕對零容忍。

對於能一舉殲滅「台版N號房」網站、TG「創意私房」論壇、Telegram「SCP」群組、「OAT」群組等兒少不雅片網站，陳祥薇感謝全台六十四個警察機關的友軍全力支援，因為藉由全國同步執行的方式，讓這群人知道檢警是玩真的，達到撼動整個產業鏈的效果。

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