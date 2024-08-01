登山遇狂風暴雨如何保命 山屋待援 勿冒險趕路

玉山園區南二段縱走，3人登山隊颱風天失聯，搜救多日尋獲遺體。（玉管處提供）

2024/08/01 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕凱米颱風造成南二段有三名山友滯留，但最後卻撐不過風雨，尋獲時皆成了冰冷遺體，南投資深消防員表示，風大雨大時一定要待在山屋避難待援，切勿冒險前行至下一處山屋，以免中途體力透支、路況不佳，陷入「進退兩難」的困境。

資深消防員指出，在山上遇到狂風暴雨時，唯有待在山屋才是最安全，就算對外失聯，山下留守人只要報警，就能沿著山屋找到人。另外，若要減輕山區強降雨的襲擊，除了穿雨衣、防風衣等裝備，也可攜帶專業的登山雨傘，不僅防風，也有助抵擋一大部分的雨水，可避免身體或裝備太快淋濕，降低失溫發生的機率。

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得知颱風警報時應勿上山，若人已在山區來不及下撤，風雨來時一定要到山屋避難、待援，切勿為了趕路或完成登山行程，貿然前往下一處山屋，因為山友在山上對颱風最新狀態的掌握度不如平地，一旦遇到颱風原地打轉，或是颱風威力增強，都會增加山友行進間的風險，例如走到一半遇到坍方受阻，或全身淋濕出現失溫，都會增添危險，更陷入進退兩難的處境。

消防員也強調，上山後一旦得知颱風將至，應朝著最近的登山口及早下撤；萬一無法下撤須在山屋待援時，也要做好保暖與糧食分配，冷靜等待搜救人員，切勿頂著風雨繼續行走，才能自保。

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