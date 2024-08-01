遇凱米颱風失聯9天 縱走南二段滅團3死

玉山園區南二段縱走，3 人登山隊颱風天失聯， 搜救多日尋獲遺體。 （玉管處提供）

2024/08/01 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕一支二女一男登山隊挑戰玉山園區中央山脈南二段路縱走路線，該三人登山隊七月廿日從台東向陽入山，凱米颱風期間則在山區避難，不料原定廿六日下山卻失聯，親友廿七日通報救援，玉山國家公園管理處與南投、高雄消防局獲報聯合搜救，昨（七月三十一日）搜索到第五天終於在南大水窟山下方尋獲，但三名山友皆不幸罹難，不排除是凱米颱風期間天氣惡劣，加上體力透支失溫身亡，惟死因仍待檢警相驗。

南投縣消防局表示，昨日傍晚高雄搜救人員在南大水窟山前往大水窟山屋途中，於南大水窟山的下方步道五十公尺處旁，發現失聯的三名山友，但都沒了呼吸心跳，皆不幸罹難身亡。昨日晚間山區搜救人員集結後，先把罹難者搬運至大水窟山屋，待今（八月一日）早上再請求空勤直升機載運下山。

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玉管處指出，這支南二段的登山隊，是七月廿日從台東向陽出發一路往北縱走，廿一日進到園區的拉庫音溪山屋，預計廿六日從南投信義東埔下山，期間在颱風登陸前，廿二日全隊已在雲峰往轆轆谷山屋的路上，預計在山屋避災，惟颱風過境後，登山隊卻未如期在廿六日下山，親友才趕緊通報失聯協尋。

22日失聯 昨在南大水窟山下方尋獲3遺體

據了解，廿二日山下留守人有和該登山隊聯絡，自此便無音訊，廿四日有該登山隊手機訊號，位置在大水窟山附近，從失聯到遺體尋獲共九天。

玉管處也說，接獲山難通報後，便與南投、高雄消防人員合作，兵分兩路在南二段路線搜索，昨接續找完轆轆谷山屋後，南投消防與玉山巡查員從大水窟山屋挺進白洋金礦，以及中央金礦山屋，高雄消防則從塔芬谷山屋前往大水窟山屋搜尋，並在途中的南大水窟山下方步道旁發現三名罹難山友。

南投資深消防員研判，罹難者尋獲處的步道路徑起伏不大，雖凱米風強雨驟，但應不至於滑落或被風吹倒，推測恐是離開山屋前往下一處山屋避難時，因風雨導致全身裝備濕透，加上長途跋涉體力透支無法再行走，最後才會集體失溫喪命。

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