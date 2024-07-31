把粉絲賣給詐團 10個月削5千萬／抄台股奶奶孝親團粉專

徐男等5人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/31 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局破獲三個詐騙洗錢機房，其中有「台股奶奶孝親團」假投資詐騙，另一個利用「貓池」電信設備，專替菲律賓博弈網站洗錢的第三方支付水房，洗錢金額高達九點一億元。

緬甸華僑 機房藏北市信義區

警方調查，四十歲徐姓緬甸華僑從去年六月起，在北市信義區承租辦公室作為機房，由旗下小編製作「台股奶奶孝親團」等臉書粉專投資廣告，只要有民眾詢問，便會指示其加入投資股票的LINE群組，先以介紹飆股及股市資訊取信民眾，後續再以投資虛擬貨幣及代操保證獲利等話術，引導購買泰達幣，將上鉤民眾轉手給境外詐團，遂行詐騙。

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警方調查，該集團以微信、紙飛機（TG）等通訊軟體聯繫，從其訊息內容為簡體字研判，不排除其勾結的境外詐騙集團，幕後為中國籍人士操盤，至今年三月為止，徐男集團不法獲利逾五千萬元。警方五月前往查緝機房等地，逮捕徐男等五人到案。

簡體字傳訊息 首腦疑中國人

刑事局打擊詐欺犯罪中心「情資分析小組」發現有犯罪集團利用貓池等不法電信設備，搭載國內門號詐騙，警方查出係三十八歲陳男所經營，今年一月前往台中南區兩處機房搜索。

刑局還破獲水房洗錢逾9億

檢警另追查，發現四十五歲李男與菲律賓博弈集團接洽後，成立代收付轉帳水房替菲律賓人進行匯兌，六月間搜索台中、高雄等二處機房，該機房從去年十一月迄今，總交易金額達九億一千多萬元，兩案經專案小組三波搜索、拘提，瓦解陳男、李男等七人分組成的詐欺機房、貓池轉帳洗錢水房，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

徐姓緬甸華僑為首的詐團，在臉書架設的「台股奶奶孝親團」粉專。 （記者邱俊福翻攝）

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