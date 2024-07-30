捷運猥褻2女 調查官拔官 判1年4月

捷運猥褻2女 調查官判1年4月。圖為示意圖。 （資料照）

2024/07/30 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕曾任前調查局長張濟平秘書的調查官邱享坤，前年底搭捷運時涉嫌連續伸手觸摸兩名女乘客的下體，邱員否認犯行仍被起訴。台北地院昨依兩個強制猥褻罪對邱併判一年四月徒刑；邱另遭兩名被害人共求償二百九十萬元，由民庭審理中。

邱員被控前年十二月廿九日早上九時許，搭乘北捷板南線時，在列車駛離江子翠站、開往龍山寺站途中，利用車廂內人潮擁擠機會，伸手觸摸站在他右後方女子的下體，女子雖立即閃躲並以手遮擋，他仍持續動作，直到女子拿皮包遮擋在自己身體前，他才停手。

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當時行進中的列車剛駛離龍山寺站，開往西門站途中，邱員再鎖定另一名站在他後方的女子，並以同樣手法觸摸女子下體；女子嚇得逃到另一個車門邊躲避，此時第一名被害人全程目睹第二名女子的受害經過，兩女相互確認均遭邱員伸狼爪，隨即向站務人員求助，報警提告。

邱員到案後否認對二女伸鹹豬手，但檢方指二女互不認識，卻都指認被邱員觸摸下體，且描述的被害經過雷同，故拒絕採信邱的辯詞，起訴同時請法院審酌兩次強制猥褻的犯意不同，予以分論併罰。北院審結，依兩個強制猥褻罪對邱併判一年四月徒刑；可上訴。

調查局昨回應，前年底得知邱員行為後，立即啟動調查並對邱員記大過一次，同時免除邱於局本部總務處檔案科科長職務、降調高雄市調處資安科員，未來待全案判決確定後再依規定辦理。

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