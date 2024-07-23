以為股票代操穩賺 煮婦遭詐200萬私房錢

警方查扣存款憑證等相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/23 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名婦人日前落入投資詐騙陷阱，投入二百萬私房錢請對方代操股票，直到要帳面獲利無法出金才驚覺被騙，進而向警方報案，警方前天配合婦人將對方誘出，趁詐騙集團車手取款時逮人，查扣相關證物，詢後移送偵辦。

透過LINE加入萬盛投資群組

永和警分局調查，五十五歲劉女為家庭主婦，她於五月初時，在臉書看見股票代操可高獲利投資廣告，便透過LINE加入「萬盛投資股份有限公司群組」，期間其他假會員不斷慫恿劉婦投資，還秀出假的對帳單，而劉婦渾然不知是場騙局。

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交保證金才能領獲利 驚覺上當

據查，劉婦從六月中旬至七月中旬，開始投入自己所存下的私房錢，前後在家中面交四次，每次五十萬元共二百萬元現金給詐團派出的假專員，但等到劉婦眼見獲利要出金時，對方仍話術需繳交保證金，才驚覺上當受騙向警方報案。

警方表示，獲報後成立專案小組追查，查看劉婦與詐團成員對話紀錄，發現對方尚未發現劉婦已經看穿騙局，於是將計就計，請劉婦與對方再次面交投資，將對方誘出。

警方廿一日晚間在劉婦新北永和住處埋伏，一見到廿五歲羅姓車手取款時隨即將其逮捕，查扣工作證、存款憑證、手機等相關證物；而羅嫌稱是在網路找理貨人員工作，卻被公司被派來取款，對於涉入詐騙一概不知情，警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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