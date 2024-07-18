夫妻困自家電梯2天 忍高溫飢渴獲救

警消人員到豪宅破門救人。（民眾提供）

2024/07/18 05:30

未裝設求助連線電話

〔記者王捷／台南報導〕台南一棟五樓透天豪宅，傳出電梯受困事件。莊姓女子與歐洲籍丈夫因電梯故障受困，電梯未裝設求助連線電話，加上二人都沒帶手機，兩天來忍受電梯內高溫、飢渴。莊母因連絡不上女兒，到豪宅找人，所幸聽聞莊女細微求救聲，警消獲報後，十六日晚間九點多破門，救出已脫水的異國夫妻。

未帶手機 想到就大喊救命

卅多歲的莊女與五十多歲的丈夫剛結束歐洲旅遊，這兩天才回國，莊母前天沒連絡上女兒，起初沒想太多，不過到了第二天，女兒仍未接電話，讓莊母覺得有異樣，但到了女兒家門口，見屋內一片漆黑、大門深鎖，身上也沒女兒家的鑰匙，當莊母正打算離開時，卻隱約聽聞求救聲。

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據了解，莊女與丈夫約十四日晚間搭電梯，受困在五樓，這兩天台南氣溫炎熱，電梯因到了最頂樓，電梯內溫度也受到影響，還好這處五層樓豪宅，電梯靠近建築物外側，夫妻倆雖然沒有帶手機，但這兩天莊女都沒有放棄求助，想到就大喊救命。

救出時脫水 無生命危險

從電梯內傳出的求救聲，在建築外聽到時已非常細微，還好豪宅位於巷內，一到晚間附近就很安靜，且正巧莊母也仔細尋聲，才聽到女兒求助，立刻向警、消報案，當消防隊撬開電梯鐵門，一股熱氣釋出，消防員立刻遞上飲用水給脫水的夫妻，並送醫觀察救治，目前兩人都沒有生命危險。

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