為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

工廠老闆迎媽祖沿路放炮遭檢舉》專家：告知媽祖起駕、到達即可

中市某工廠陳姓老闆喜當「爐主」，開賓士車（圓圈處）載著媽祖沿 路放炮，被騎士拍下舉發。 （記者黃旭磊翻攝）

中市某工廠陳姓老闆喜當「爐主」，開賓士車（圓圈處）載著媽祖沿 路放炮，被騎士拍下舉發。 （記者黃旭磊翻攝）

2024/07/15 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某工廠陳姓老闆喜當「爐主」，與好友迎媽祖時沿途放炮挨罰，他宣稱是迎神「習俗」，民俗專家張楊認為，放鞭炮主要是增添熱鬧喜慶氣氛，有告訴眾人「神明駕到」之意，或可視為某地方或特定宮廟「習俗」，不過，新聞曾報導媽祖搭飛機到美國舊金山，未曾聽聞沿路放炮，因此，這種作法並非絕對必要。

沿途放炮並非絕對必要

民俗專家蔡錫和則認為，如果是開車迎媽祖供奉，通常是啟程與抵達時放鞭炮，告訴媽祖與信徒「起駕了、到達了」，如果是徒步，沿途有信徒放鞭炮，或抵達時有居民放炮，這是象徵迎接神明蒞臨，歡迎神明駐駕，至於爐主本人，並無必要沿路放鞭炮。

鞭炮的硝煙與懸浮微粒是致癌物

沿路放鞭炮，法官認定有危害他人安全之虞，另一隱憂是環保與空氣污染，噪音擾人之外，鞭炮造成的硝煙與懸浮微粒，是致癌物之一，環境部就曾觀測到，大甲鎮瀾宮媽祖遶境時，彰化等地測得致癌的懸浮微粒（PM2.5）達到「紫爆」等級。

環境部︰鞭炮錢捐慈善 環保積德

環境部不斷提倡拜拜重誠心，不需要燒紙錢、放鞭炮，甚至可以用播放鞭炮聲取代放鞭炮，把買紙錢鞭炮的錢捐給慈善團體，做善事又環保積德，也能獲得神明保佑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播