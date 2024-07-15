工廠老闆迎媽祖沿路放炮遭檢舉》專家：告知媽祖起駕、到達即可

中市某工廠陳姓老闆喜當「爐主」，開賓士車（圓圈處）載著媽祖沿 路放炮，被騎士拍下舉發。 （記者黃旭磊翻攝）

2024/07/15 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某工廠陳姓老闆喜當「爐主」，與好友迎媽祖時沿途放炮挨罰，他宣稱是迎神「習俗」，民俗專家張楊認為，放鞭炮主要是增添熱鬧喜慶氣氛，有告訴眾人「神明駕到」之意，或可視為某地方或特定宮廟「習俗」，不過，新聞曾報導媽祖搭飛機到美國舊金山，未曾聽聞沿路放炮，因此，這種作法並非絕對必要。

沿途放炮並非絕對必要

民俗專家蔡錫和則認為，如果是開車迎媽祖供奉，通常是啟程與抵達時放鞭炮，告訴媽祖與信徒「起駕了、到達了」，如果是徒步，沿途有信徒放鞭炮，或抵達時有居民放炮，這是象徵迎接神明蒞臨，歡迎神明駐駕，至於爐主本人，並無必要沿路放鞭炮。

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鞭炮的硝煙與懸浮微粒是致癌物

沿路放鞭炮，法官認定有危害他人安全之虞，另一隱憂是環保與空氣污染，噪音擾人之外，鞭炮造成的硝煙與懸浮微粒，是致癌物之一，環境部就曾觀測到，大甲鎮瀾宮媽祖遶境時，彰化等地測得致癌的懸浮微粒（PM2.5）達到「紫爆」等級。

環境部︰鞭炮錢捐慈善 環保積德

環境部不斷提倡拜拜重誠心，不需要燒紙錢、放鞭炮，甚至可以用播放鞭炮聲取代放鞭炮，把買紙錢鞭炮的錢捐給慈善團體，做善事又環保積德，也能獲得神明保佑。

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