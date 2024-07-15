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竹市科長當眾罵技士豬頭判賠》豬狗不如、王八蛋、神經病 法官認證侮辱字眼

新竹市衛生局心理健康王姓女科長在辦公室辱罵王姓女技士「豬頭」判賠，法官判罰三萬元。圖為示意圖。（資料照）

新竹市衛生局心理健康王姓女科長在辦公室辱罵王姓女技士「豬頭」判賠，法官判罰三萬元。圖為示意圖。（資料照）

2024/07/15 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市衛生局心理健康王姓女科長在辦公室辱罵王姓女技士「豬頭」，法官判罰三萬元。律師錢炳村表示，出口罵人可能要負起民刑事責任，例如罵人豬頭、智障、醜八怪、死胖子、大肥豬等，除了刑事責任外，民事也可判賠侵權行為，民眾不要為了一時逞強就口出惡言，傷人又害己。

刑法三○九條規定，公然侮辱人者，處拘役或九千元以下罰金。其要件包括公然，亦即侮辱所在的地方或場所，會讓多數人或是不特定人有可能看見或聽見侮辱的情形。因此只有特定少數人才可能看到或聽到的情形並不算是公然。侮辱則指不涉及敘述事實的言語謾罵，常見的「豬狗不如」、「王八蛋」和「神經病」都曾被法院認定是侮辱字眼。

除了上述要件，刑庭會根據現場狀況以及雙方當事人的感受，作較為嚴謹的審理，由於侮辱罪沒處罰過失犯，因此行為人是否故意口出惡言使人難堪，就是重要的認定依據。

而在民事求償部分，無論故意或過失，都有可能成立，因民事的認定較為寬鬆，且其請求權長達兩年，但刑事的追訴時間僅有六個月。

此外，許多人常把三字經、媽的等字掛在嘴邊，因此惹上是非，實務上法院會判斷在當時情況，說出這話是不是「發語詞」，如果確定，就可能不構成公然侮辱。

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