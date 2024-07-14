殉職警兒僅4歲 嬤淚別乖孫：不用擔心 好好走

三重警分局警員黃瑋震執勤時，不幸遭毒蟲逆向撞擊身亡殉職，至親哀慟，同事也不捨。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/14 05:30

警政署長：加強交通執法

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局警員黃瑋震，昨乘警車擔服路巡執勤時，遭毒駕犯黃國維撞死，警政署長張榮興前往黃員靈前上香、慰問家屬，表示對同仁遭遇相當不捨，會從優撫卹、告慰優秀警員的家屬，並將加強交通執法；新北市長侯友宜也赴醫院慰問。

單親、嬤養大 一家３人從警

黃瑋震警專卅三期畢業後，即至三重分局服務。同事表示，黃員在高雄林園長大，生長於單親、隔代教養家庭，與弟弟二人都受到從事警職的舅舅鼓勵而投入警界，弟弟目前服務於新北市警永福派出所。

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黃員同事說，由於出身單親，黃瑋震從小就渴望有家，二○二○年與妻子結婚，同年升格當爸爸時，高興得在臉書分享幼兒可愛模樣，還說加入了「父愁者聯盟」，未料突傳惡耗，留下妻子與四歲幼兒。

檢警昨相驗遺體後，家屬前往車禍現場招魂，移靈車隊途經厚德派出所，三重分局偵查隊長翁啟元、所長廖廷浩帶隊高喊：「瑋震任務結束，一路好走！」同事們聞之淚崩。黃妻、黃父和從小照顧他的祖母，昨赴醫院見他最後一面，祖母含淚告知乖孫「不用擔心，好好走」，令人鼻酸。

新北市警三重分局警員黃瑋震遭毒駕嫌犯黃國維駕車撞死，他的靈柩昨天下午途經厚德派出所，偵查隊長翁啟元、所長廖廷浩帶隊高呼「瑋震任務結束，一路好走」，場面哀戚。（記者吳仁捷翻攝）

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