毒駕新法3月上路 黃國維可判10年

新北市警三重分局逮捕毒駕撞警的毒蟲黃國維。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/14 05:30

〔記者溫于德、張文川／台北報導〕新北市的列管毒品人口黃國維，昨天凌晨吸食「喪屍煙彈」 電子煙後，毒駕撞死警員黃瑋震，因「喪屍煙彈」內含麻醉管制藥物「依托咪酯」，只要黃男的採尿結果證實無誤，他犯下的公共危險、過失致死等罪行，適用今年三月三十一日剛修正施行的刑法公共危險罪章第一八五條之三的毒駕刑責，毒駕致人於死最重可判關十年；若曾有毒駕、酒駕行為，十年內再犯毒駕且致人於死，最重可判無期徒刑。

新法將毒駕修正為抽象危險犯，刪除「致不能安全駕駛」要件，以加強約束毒駕行為。據查，黃男最近十年無酒駕、毒駕前科，但他本次犯下毒駕致人於死，不僅撞死執行勤務中的警員，且是以破百時速逆向肇事，加上黃男素行不良，近期剛涉犯槍砲等罪，司法實務上應會認定其犯罪惡性重大，未來恐面臨十年之刑、或接近十年的刑度。

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新修正條文規定，毒駕與酒駕適用相同刑度，即使未肇事，但當駕駛人的尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類物，依品項達到公告的相當濃度值者，可處三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金。

毒駕致人於死者，可處三年至十年徒刑，併科二百萬元以下罰金；致重傷者，處一年至七年徒刑，併科一百萬元以下罰金。

若毒駕致人於死者，是十年內再犯毒駕、酒駕，可處五年以上徒刑，最重無期徒刑，併科罰金三百萬元；再犯致重傷者，處三年至十年徒刑，得併科罰金二百萬元以下罰金。

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