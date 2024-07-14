吸喪屍毒品撞死警 黑歷史一籮筐／4月妻離奇墜橋亡 6天前當街舞刀槍

新北市警三重分局逮捕毒駕撞警的毒蟲黃國維。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/14 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕列管毒品人口黃國維昨毒駕逆向飆速撞上警車，造成一死四傷慘劇，其中警員黃瑋震殉職，另一員警周恩宇受傷。警方調查，黃國維有多項持有毒品不良素行，也曾違反社會秩序維護法挨罰，是轄區列管的毒品人口，也是警方眼中頭痛人物，最近三個月屢屢生事，三度被逮後獲釋，不料竟又釀成大禍，奪走無辜年輕員警的性命。

近３月３度被捕獲釋

據查，今年四月十三日下午，黃國維與廿六歲蔡姓妻子，以及黃男胞兄和其女友四人同車外出，由黃兄開車，行經台六十四線五股段時，黃國維質問妻子是不是交了小男友，夫妻在後座爭吵、進而大打出手，黃男撂話「要把他處理掉」，蔡女怒回「那我就死給你看」。

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蔡女作勢想開車門跳下車，被黃男阻止，黃兄見狀減速向路邊停靠，蔡女趁機開門衝下車，隨即從高約十四層樓的高架橋墜落身亡，警方將同車三人帶回偵訊，將黃男依過失致死罪送辦。上月十八日，黃男持刀與人談判遭逮捕，被依違反社維法移送裁處。

接著是本月七日晚間十時許，黃國維與二名友人駕駛懸掛它車車牌的轎車，到新北市三重區中寮街菜寮公園欲尋仇未果，黃男卻拿出開山刀當街揮砍，路人嚇壞報警，警方獲報趕抵追捕到案，查扣西瓜刀、瓦斯鎮暴槍及球棒，依槍砲、恐嚇危安等罪嫌送辦；未料時隔六天，黃男就涉嫌毒駕飆車發生重大死傷車禍。

警方調查發現，黃嫌昨凌晨雖未酒駕，但精神亢奮，車禍前就一路在市區瘋狂飆車；黃男承認是吸食含「依托咪酯」麻醉藥劑成分、俗稱「喪屍毒品」的電子煙彈釀禍。

逮回警局後呼呼大睡

據透露，黃國維是在撞警車後，送醫途中承認，肇事前晚吸食有「依托咪酯」成分的電子煙；他被逮回警局不久即呼呼大睡，對於毒駕撞出人命，未顯悔悟之意。

新北市三重區昨凌晨傳出重大車禍，男子黃國維毒駕飆車逆向撞上巡邏警車，造成警員黃瑋震傷重不治殉職，現場一片狼藉。（記者吳仁捷翻攝）

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