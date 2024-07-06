地方許可成破口 綠能業者淪提款機

檢調查扣黃凱的LEXUS RX200及BMW X6高級休旅車。（最高檢提供）

2024/07/06 05:30

道路挖掘和輸配電站設置 一旦地方抗爭或不支持 施工就會延宕

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣綠能貪瀆弊案頻傳，由於業者要設場、設置相關設施或施工，都須經過地方政府許可，這個許可制原本具有為環境把關、為民眾監督業者的意義，卻淪為一道「攔路關卡」，不少民意代表、公務官員、甚至黑道趁機收取「過路費」，把業者當成提款機或待宰的肥羊！

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屢傳人前抗爭人後拿錢

不肖官員和民代索賄方法和理由百百種，最常見的是透過反對勢力抗爭扮黑臉，再由官員或民代居間協調扮白臉，此一兩面手法「人前抗爭、人後拿錢」的情況屢有所聞；而掐緊綠能業者咽喉要害的是，由地方政府審核的道路挖掘和輸配電站設置許可等。

所有綠能產業包括太陽能、風力發電等，最後都必須進行輸電系統管路工程和輸配電站的設置，綠能業者開發案件雖由經濟部所核發，但是地方卻常以抗爭手段進行技術阻撓，業者在申請道路挖掘許可證或輸配電站建照和使用執照時，必須依管轄向所在公所或縣政府提出申請，綠能業者為了平息地方抗爭，或者希望縣府加速審核以利施工，因而讓不肖份子有可趁之機。

前口湖鄉長林哲凌向太陽能業者索賄案，就是涉嫌利用地方居民、養殖業者對太陽能光電系統業者抗爭時，透過白手套向業者暗示可代為疏通、讓工程順利進行，因而有兩家業者分別支付數百萬元賄款給林。

前雲林縣議長沈宗隆向風電業者索賄案，業者希望沈協助以修改地方自治條例方式，加速業者申請案進行，沈為此還成立工程公司取得標案，業者則灌水工程費讓沈居間獲利。另外，有民眾前往施工中的風電場抗議要求停工，業者在與地方協調時，沈就出面要求業者提供回饋金給地方，包括地方消防水車及義消裝備等，費用合計達數千萬元。

檢調搜索黃凱住處等處時，查扣不法所得現金二三二萬元。（最高檢提供）

檢調搜索黃凱住處等處時，查扣香奈兒、愛馬仕、DIOR、LV、GUCCI等價值數萬元到四十萬餘元不等精品名牌包十多個。（最高檢提供）

雲林縣議會議長黃凱涉嫌收賄被收押禁見。（記者塗建榮攝）

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