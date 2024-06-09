假冒7-11賣貨便客服 騙7買家匯146萬

楊男派出假專員取信於買家，誘使買家受騙上當。（記者徐聖倫翻攝）

2024/06/09 05:30

〔記者徐聖倫／台北報導〕假「賣貨便」詐騙！卅九歲楊姓男子假扮網路商家，發送假的7-11賣貨便連結予買家，今年四月至今詐欺七人，得手一百四十六萬元。警方循線追查，前天在桃園市觀音區楊男住處將其逮捕，另在新北市林口區將楊男旗下廿五歲車手李姓男子、四十六歲收簿手蔡姓男子逮捕。

抽獎誘上鉤 送出假連結

據調查，楊男在臉書的買賣平台「MarketPlace」開設賣家帳號，佯裝販售各式商品，七名被害人中有人買高單價吹風機、有人買高級藍芽音響，不少是破萬元高單價商品；也有被害人買內衣、汽車牌照框等一般日用品。

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無法連結 他稱派員處理

楊男還在買賣平台舉辦抽獎活動，推出噱頭「買商品送iPhone 15」吸客，待買家上鉤後，楊男即傳送根本無效的假賣貨便連結，買家向楊男反映時，他便稱「會派專員處理」。

要求開通誠信交易 騙匯款

假專員會與買家使用通信軟體聯繫，佯稱「確認無法使用賣貨便」，告知須開通「誠信交易」，誘使買家多次匯款至人頭帳戶，買家付款七、八次後由專員告知匯款成功，但日後卻沒有收到商品，聯繫楊男又連繫不上，才驚覺受騙了。

警方獲報展開調查，清查發覺今年四月間至今，七名受害買家已匯出一百四十六萬元，涉案人均指向楊男的團隊。警方大量調閱監視器後鎖定楊男行蹤，前天赴其位於桃園市觀音區的住處將他逮捕，並在新北市將楊男旗下二名成員一併逮捕到案。

警方詢問時楊男否認犯案，李、蔡二人也堅稱他們只是白牌車司機，詐騙與他們無關。不過警方根據掌握的證據，詢後仍依詐欺、洗錢等罪嫌將楊男等三人移送法辦。

楊男提供的賣貨便連結根本無效。（記者徐聖倫翻攝）

警方逮捕楊男（圖左）等3人。（記者徐聖倫翻攝）

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