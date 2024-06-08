出席警大畢典 賴︰政府和大家站在一起

賴清德總統出席警察大學畢業典禮。（記者周敏鴻攝）

2024/06/08 05:30

期盼畢業生成為人民守護者

〔記者周敏鴻／桃園報導〕賴清德總統昨天出席中央警察大學畢業典禮，為畢業生代表撥穗、頒發證書，也表揚優秀畢業生；賴清德致詞時說，這是他就職總統後第一次主持的畢業典禮，期盼畢業生未來通過特考，各自分發，成為人民的守護者，政府也會跟大家站在一起，共同肩負起時代賦予的使命。

賴清德表示，警察大學是台灣警察教育的最高學府，也是培育警官人才的搖籃，入學門檻高，在校訓練嚴格，每位畢業生都是優秀人才，應有很高很強的使命感，才能通過警大給予的考驗。

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他向畢業生提出三項勉勵，一是「莫忘當初報考警大的初衷」，切記師長的教誨，執行公權力時絕對不受威脅、利誘，貢獻所學造福人民；二要「不斷精進學能和專業」，持續精進科技辦案等的專業，政府也會給予支持，提供學校新設備與儀器，並將支持警政署創新改革；三是「照顧家庭、孝順父母」，才是成功。

賴清德還以總統身分，對畢業生們下了一道命令：「不管哪一天，都要快快樂樂地出門，平平安安地回家！」讓畢業生直呼暖心。

畢業生代表王柏舜 四度從賴手中獲獎

特殊的是，八十九期一隊畢業生代表王柏舜是台南子弟，他說，國小、國中畢業時都是第一名，從時任台南市長賴清德手中接過市長獎，國小參加科學展覽贏回台南市第二名時，也由賴頒獎給他，加上昨天，他已是第四度與現今擔任總統的賴清德同框，生命中的每個重要時刻，都由賴見證，得到意義非凡的祝福，非常榮幸；王柏舜說，踏出警大校門成為治安幹部，除了期待，也珍惜來自總統的支持及以身為警大畢業生為榮。

畢業生代表王柏舜從國小到大學，已多次從賴清德手中獲獎。（記者周敏鴻攝）

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