男疑賭債糾紛遭開槍 宜花警逮5嫌

陳男及藍男在宜蘭五結鄉某中古車行落網，並從車底取出作案槍枝霰彈槍1把、彈夾2個及霰彈子彈2顆。 （警方提供）

2024/06/07 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣卅五歲鄧姓男子疑在雙北擺攤與人結怨並有賭債糾紛，五日回員山鄉老家，被五十歲陳姓男子率人圍堵，遭霰彈槍擊中胸口送醫，一行人犯後鳥獸散，宜蘭警方兵分多路追緝，通報花蓮警力協助，逮捕五人送辦，其中四人昨天被檢方依殺人未遂等罪嫌聲押獲准。

宜蘭警方五日清晨六點獲報，員山鄉蘭城路有民宅疑歹徒持刀、槍犯案，警方到場發現鄧男胸口遭霰彈槍射擊，所幸子彈未貫穿，送醫急救無生命危險，嫌犯則已逃逸。

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警方調閱上千支監視器，鎖定陳男等四人涉有重嫌，嫌犯為逃避追捕，多次換車、變裝甚至改搭計程車逃逸，案發當天下午一點，陳男與同夥藍男在五結鄉一家中古車行落網，另有二嫌攜械沿蘇花路廊逃逸，花蓮警方當天下午二點在新城鄉民宅攻堅逮捕俞、謝二人，另共犯黃姓男子在礁溪鄉被逮捕。

警方共起獲霰彈槍一把、手槍三把、彈夾五個、霰彈、手槍子彈廿六顆、武士刀、毒品一批。

宜蘭地檢署承辦檢察官認定陳嫌等四人，犯下殺人未遂、違反槍砲彈藥管制條例，且有滅證、串供及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，法官裁定四人均收押禁見。黃男被諭知四萬元交保候傳。

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