竹市消防局長：兩消急於救人沒交出名牌管制 音頻錄得到不代表一定聽得到

竹市兩名消防員殉職原因疑點未解。（資料照）

2024/06/05 05:30

〔記者蔡彰盛、施曉光／綜合報導〕針對竹市晴空匯火災事件，兩名殉職消防員周立鑫和李詠真未列在管制站名單一事，消防局長李世恭研判是兩人急於進火場救人，未把救命器上的個人名牌交由大隊指揮站管制。

李世恭說，當時許多住戶疏散時不斷跟現場消防人員說，還有人受困在電梯等等，或是有人受困在梯間，因此同仁可能太急於進去，以至未把救命器上的個人名牌交由指揮站管制，也因此收到求救訊號後，會花這麼多時間清點人員。

請繼續往下閱讀...

稱大家共用頻道 可能聯絡５次才有訊號

對於殉職二人的無線電呼救無效，李世恭說，不管是大隊長、安全官或火場內的搜救人員和滅火人員，都有互相聯絡，只是因為無線電通訊品質的關係，有時可能聯絡五次、甚至八次才有訊號。他說，因為同仁使用的是「直通頻道」，就是現場一個範圍內，大家共用一個頻道，通訊品質也會受建築物構造高度、濃煙溫度影響，未來會向中央反映，高層建築物、樓高十六層以上或高度超過五十公尺以上，建議要有無線電的通訊輔助設備。

而若當下內部同仁有收到無線電求救，為何沒有馬上請求支援？李世恭對此表示，數位無線電下載的音頻非常清楚，但錄得到不一定代表聽得到，因現場環境因素，可能因戴面罩、空氣濾淨器，又正在執行搜索任務，加上濃煙吵雜聲等，都會有影響。

新北市消防器材商業同業公會榮譽理事長許志淞表示，這次消防員在大樓逃生梯間就是因為氧氣不足死亡，他呼籲重新檢討建築技術與消防排煙系統規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法