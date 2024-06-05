２大要命疏失 錯失救竹市勇消黃金時間

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2024/06/05 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市晴空匯大火陸續疏散三百多名住戶全數平安，然而兩名消防員周立鑫和李詠真卻因入內搜救而殉職，勇消殉職原因充滿疑點，且如滾雪球般被一一爆出，包括二人為何未在火場管制名單內？二人無線電呼救內容明確，為何無法第一時間獲救？其中是否涉及人為疏失，現場指揮ＳＯＰ有沒有做到？如果沒有，指揮系統是否要有人負責？

進入火場 管制站竟無名牌

首先，案發時二名消防殉職勇消被拖出火場時，身上的裝備救命器和名牌、吸鐵都還在衣服上，原則上進火場管制站前，應拔下插銷和不鏽鋼名牌交給現場安全官。然而管制名單當中其餘隊員都有，卻獨漏李詠真、周立鑫。

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消防局則說，同仁可能急於進入火場，未將名牌交由指揮站管制，也因此收到求救訊號後，會花這麼多時間清點現場消防人員。

資深消防官表示，消防員進入火場前若沒有主動交出名牌，現場管制安全官也要主動收取名牌，因為名牌連動著插銷，拔下插銷才能啟動救命器，一旦消防員靜止三十秒未動，救命器警鈴會自動啟動。

外界質疑消防局未依火場管制與ＳＯＰ標準作業程序，人為疏失造成二名殉職消防員不在管制站的名單上，火場指揮官第一時間無法知悉到底是誰受困呼叫救援，逐一清點人名，以致於錯失黃金搶救時機，也害二人空氣瓶內的氧氣消耗殆盡，脫下面罩一氧化碳中毒死亡。

五次明確求救 為何被忽略

其次，令人痛心的是，民眾爆料當天無線電錄音，就是殉職二勇消的聲音，且二人發出求救訊息不只一次，前後發出至少五次求救訊號，且錄音內容裡，在最後一段零點十五分，指揮官終於收到訊號回覆，二人很明確說出是金山分隊李詠真、周立鑫，且受困在樓梯間。

外界質疑的是，就算火場指揮官不知道二人沒在管制名單內，然而根據錄音檔，聽起來算是清晰，二勇消在臨死前做出最後的呼救，且不止一次，現場如此多警義消，卻無人有機會即時伸出援手，將他們從火神手中拉回。其中究竟是沒聽到、聽不清楚還是其他原因？

根據時序，上月廿六日晚間十一點五十分因晴空匯停電，傳出還有民眾受困，李詠真與周立鑫再次進入火場搜救。隔天零點十五分消防局收到求救訊號，零點五十五分在二至三樓樓梯間發現二人，中間耗費四十分鐘，在救人的時間上是否有延誤，都有待確認查明責任出在哪。

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