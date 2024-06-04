打詐防洗錢 納管幣商提高刑責 併科罰一億

立院初審通過洗錢防制法草案，納管幣商提高刑責。圖為替詐團洗錢兄弟檔幣商移送畫面。（警方提供）

2024/06/04 05:30

立院初審通過洗錢防制法草案

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「打詐新四法」中的「洗錢防制法部分條文修正草案」，除提高刑責，並將幣商納管入刑化。未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，違者最重可關二年、罰五百萬元。國外幣商也要落地完成洗錢防制登記，才能提供服務。全案須交由黨團協商。

未登記 最重可關2年 罰5百萬

司法委員會昨排審「洗錢防制法部分條文修正草案」，經在場立委討論，大部分條文依照行政院版本通過，僅二條條文保留，送交朝野黨團協商。

請繼續往下閱讀...

針對洗錢之定義，初審通過條文有四種行為，包括：隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；妨礙或危害國家對於特定犯罪所得的調查、發現、保全、沒收或追徵；收受、持有或使用他人的特定犯罪所得；使用自己的特定犯罪所得與他人進行交易。

若違反上述規定洗錢，本次修法也提高相對應刑責，可處一年以上七年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢的財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金。未遂犯罰之。

初審通過條文明定，冒名、以假名等不實資訊向金融機構、提供虛擬資產服務或第三方支付服務的事業或人員申請開立帳戶、帳號；或以不正方法取得、使用他人向金融機構申請開立的帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務的事業或人員申請的帳號，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五千萬元以下罰金。

另，初審通過條文規定，提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得提供相關服務。境外設提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，非依公司法辦理公司或分公司設立登記，並完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，亦同。

罰則部份，初審通過的條文明定，若違規未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務、第三方支付服務，或其洗錢防制登記經撤銷或廢止、服務能量登錄經廢止或失效，而仍提供虛擬資產服務、第三方支付服務者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科五百萬元以下罰金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法