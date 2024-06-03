疑不滿被開單 保全買油燒羅東成功派出所

宜蘭縣郭姓男子疑不滿違停被警方開單，涉嫌到羅東警分局成功派出所潑油縱火。（讀者提供）

2024/06/03 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣擔任保全的四十九歲郭姓男子，疑似不滿違規停車被警方開單，購買七元汽油，昨天涉嫌到羅東警分局成功派出所潑油縱火，造成六輛私有普通重型機車燒毀，派出所大樓電路燒毀全棟停電，所幸火勢及時撲滅，無人員傷亡，警方循線查獲郭男，警詢後送辦，建請檢察官聲押。

羅東警分局成功派出所是棟四層樓建築，一樓派出所，二樓警備隊，三樓寢室，四樓宜蘭縣停車管理處，昨天凌晨二點二十分，警備隊警員出外執勤返隊，發現一樓成功派出後方機車車庫起火，伴隨著爆炸聲，現場煙霧瀰漫，隨即通報一一九，大樓六、名官警緊急撤離。

請繼續往下閱讀...

消防車到場滅火，二點五十分撲滅火勢，現場有六輛私有普通重機燒毀，由於電路受損，全棟斷電，一度以發電機供電，事發後，警方調閱監視畫面，查出家住冬山鄉的郭男涉案，警方到他住處逮捕，郭男開車拒檢，並試圖衝撞警車，警方用警棍擊破車窗，以現行犯逮捕，過程中二名警員受傷，所幸無大礙。

警方調查，郭男五月二十三日在羅東鎮中正南路違規停車被開單，疑似因此心生不滿，五月二十九日到台北市莒光路一處加油站，用礦泉水寶特瓶加七元汽油，再帶回宜蘭做案，警方在他身上起出加油發票及打火機。

郭男目前在宜蘭從事保全，有多項前科，犯案時穿著迷彩背心上衣、迷彩短褲、頭戴全罩式深色鏡片安全帽，涉嫌縱火後徒步離開成功派出所，再開車逃離，郭男坦承犯案，警方依妨害公務、公共危險、毀損罪移送宜蘭地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法