警界過去人事慣例提1人 若提多人則是安全名單

內政部長劉世芳受訪說，「溝通就是這樣，不可能大家都百分之百滿意，我 想就是互相尊重」。（記者劉信德攝）

2024/06/01 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕本次台北市警察局長人事案的溝通過程，內政部將李西河、方仰寧兩個人選及二人資歷，提給台北市長蔣萬安，最後擇定由非蔣屬意的李西河出任局長，引發風波。

本次風波是歷來首見

熟知警界人事安排的一名資深高階警官說，過去局長級人事，通常由警政署長向內政部長提報，確認名單後，直接就單一人選與地方首長溝通，較少出現拿出不止一人的名單進行溝通；當罕見出現一人以上人選時，也幾乎未見「地方選甲，中央擇定乙」的情況，這次發生的首都警察局長人事風波，可說是歷來首見。

請繼續往下閱讀...

不過，過去也不是一律只有單一人選，該名資深警官說，前海巡署長王進旺擔任警政署長時，原則也採單一人選制，但因為政治時空正在改變，部分地方首長開始對中央給的人選「有意見」，局長人事個案出現波折時，王曾一次提供三個名單，但關鍵是，三人都是經過深思熟慮、中央能接受的「安全名單」，後來地方挑中其中一人，事情即解決。

此外，中央提出的人選，大都是由警政署長與地方首長溝通，過去雖也有地方首長不滿意中央給的人選，但基於警政一條鞭，通常抱怨之後仍勉予接受。

近年來，若偶爾出現拿出不止一人的溝通名單，往往是警政署與地方首長間已有默契，最後的人選仍是之前雙方私下談好的。

這次台北市警局長人選發生溝通落差風波後，中央決定回歸過去慣例，未來只就單一人選進行溝通，應是相對來說、稍能減少爭議的一項決定。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法