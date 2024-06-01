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警察人事風波 警政署長：未來採單一人選溝通

警政署長張榮興昨天表示，未來將採取單一人選向地方首長推薦，再逐次討論、充分溝通。（資料照）

警政署長張榮興昨天表示，未來將採取單一人選向地方首長推薦，再逐次討論、充分溝通。（資料照）

2024/06/01 05:30

〔記者邱俊福、楊心慧、李文馨、鄭景議／綜合報導〕警政署前天發布，台北市警察局長由副署長李西河出任，引發中央、地方交鋒狀況。警政署長張榮興昨天表示，本次與北市府協調確有不妥之處，但警政一條鞭，人選上須尊重專業考量，未來將採取單一人選向地方首長推薦，再逐次討論、充分溝通，避免不必要的爭議。

張榮興將偕李西河拜會蔣

張榮興正積極與北市府約定時間，將帶同李西河拜會台北市長蔣萬安，進一步溝通協調，並且聽取蔣對警政相關工作的指示。李西河也說，將會在署長安排下儘快拜會蔣，說明其治安、交通理念，及聽取工作重點指示，全力以赴。

張榮興表示，這次提報出符合資格的優秀人選，但溝通上確有不妥之處，未來不再一次給予幾個名單選擇，只會提一個人選推薦給地方首長，之後逐次討論，強化雙方的溝通。

張榮興說，李西河是優秀的人選，刑事與行政歷練豐富，對於打擊詐欺、掃黑、緝毒等工作非常專業，將可有效達成治安維護任務。

劉世芳：溝通不可能百分百滿意

內政部長劉世芳受訪說，兩位人選皆是國家長期栽培的警官，非常優秀，台北市目前最大需求在於打詐與反毒，需要刑事經驗比較多的人選；對於溝通是否有落差一事，她認為「溝通就是這樣，不可能大家都百分之百滿意，我想就是互相尊重」。

蔣萬安︰應建立制度化機制

蔣萬安昨在媒體詢問時表示，他並非對人選有意見，是對這次溝通過程感到遺憾，未來應建立制度化的機制，不能如現在「有溝沒有通、有聽沒有到」。

與北市警局長失之交臂的警專校長方仰寧表示，長官對警察人事自有適當考量安排，他有做得不周延的地方，會虛心檢討改進。

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