偵查佐闖地檢 欲見詐團幹部 踩紅線被鎖定 內鬼身分曝光

時任北市偵查佐的楊家偉涉勾結詐團洩密並收賄被起訴。（取自北投波麗士臉書粉絲專頁）

2024/06/01 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕檢警偵辦時任偵查佐楊家偉涉勾結詐團洩密並收賄案，據了解，辦案人員起初只發現楊員與詐團過從甚密，未掌握他涉案證據，直到前年詐團尤姓幹部被逮後，楊員竟以警察身分跑到新北地檢署，向移送被告的同僚員警表示想見被告，這種嚴重「踩紅線」的行為傳開後，檢察官指揮新北市調處追查，進而揪出這位藏身於警界的詐團「內鬼」。

綽號「肉肉」的楊家偉，二○一五年在台北市警北投分局光明派出所擔任制服員警，二○二二年考上刑事偵查佐，調任台北市刑警大隊；二○一九年間他即知道女友戴嘉瑩從事詐欺，進而結識詐團首腦等人，自此進入詐團紙醉金迷的生活圈，常跟著騙徒一起出遊聚餐，沾染上詐團「炫富」習慣，以保時捷代步，最終禁不起誘惑而犯下洩密、收賄、洗錢刑案，自毀前程。

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檢警偵辦本案時原未掌握楊員涉案證據，但二○二二年間，楊得知尤男被逮，竟以警察身分直闖地檢署，向負責移送尤男的警察同僚表示要見被告，當然被拒。

檢察官耳聞此事，一查發現，楊先謊稱到地檢署是要找檢察官討論案情，監視器畫面顯示他被拒絕後，仍在地檢署外徘徊，後來與詐團成員一起離開，可見涉案重大。

查扣楊家偉房產和保時捷

檢方鎖定他指揮追查，進而揪出楊不法犯行，二○二二年十月收網，將他聲押禁見獲准，同時查扣女友以他之名購買的新莊房產和保時捷汽車。

首腦等人10房產遭扣押

至於以詹男為首的詐團，共詐得一億五千多萬元，檢方亦查扣詹男等人以犯罪所得購入的新店區十戶房產，未來將拍賣變現，彌補被害人損失。

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