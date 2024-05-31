李西河：全力做好治安、交通工作

警政署昨天發布，台北市警察局長一職由警署副署長李西河接任。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/31 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署昨發布由副署長李西河接任台北市警察局長，李西河表示，就任局長後會戰戰兢兢，全力做好治安、交通工作，並著重提升員警士氣、福利與加強風紀管理工作；台北市是政經中心，群眾陳抗事件非常多，因此也將強化相關安全維護工作。

李西河是警察大學四十七期畢業，曾任刑事局偵九隊隊長、台南市警局刑警大隊長、永康分局長、保四總隊副總隊長、花蓮縣警局長、國道公路警察局副局長、刑事局副局長、台北市警局副局長、保三總隊長、刑事局長等職。

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總統賴清德擔任台南市長期間，李擔任過台南市警局刑警大隊長、永康分局長，長達六年多時間；二○一六年發生維冠金龍大樓倒塌重大傷亡事故時，李是永康分局長，全力協助救災、調度有方，深獲肯定。

此外，他在五個月的保三總隊長任內，帶領屬下破獲大麻、Ｋ他命等三宗重大貨櫃走私毒品案，緝毒績效斐然；擔任刑事局長期間，時遇國人被騙到柬埔寨淪為「豬仔」事件，他展開一連串的強力壓制措施，之後爆發竹聯幫明仁會高調辦春酒、新北市街頭囂張開槍掃射等社會矚目事件，李積極掃蕩及協助跨海逮人，有效壓制黑幫氣焰。

對於猖獗的詐欺犯罪，李西河思考從源頭阻絕，去年五月主動向行政院提出虛擬貨幣主管機關不明，以及銀行異常帳戶、網路廣告管理、電商個資外洩等制度未完善等問題，促成行政院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領一點五版」，各部會也從各面向進行合力打詐，如今李接任北市警局長，被認為可有效達成治安維護任務。

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