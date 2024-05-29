新竹晴空匯火警》罕見電路系統也燒掉 發電機無法送電

新竹市晴空匯高樓層火警，初判為地下室電纜線短路失火，導致緊急昇降梯及發電機全失靈，有資深火調人員稱是很罕見案例。（記者洪美秀攝）

2024/05/29 05:30

初判地下室電纜線短路釀火警

〔記者洪美秀、陸運鋒／綜合報導〕新竹市晴空匯廿八層樓火警案引發高樓層火警救災問題，竹市消防局初步鑑定研判是因地下室電纜線短路引發火警，且因電纜線被燒掉，導致大樓緊急昇降梯及排煙機全部失靈，且電纜線燃燒產生含毒性氣體與濃煙透過煙囪效應往上竄升到各樓層，更讓三五一名住戶被迫困在家中或陽台十四小時。資深火調人員稱，過去遇過機電室短路起火案件，但至少電路系統未被破壞，晴空匯除電力系統，卻罕見連電路系統也燒掉，造成發電機無法送電。

消防署表示，使用電力的消防系統，火災發生時若正常電力無法供電時，即可由緊急發電機提供電力，而此事件起火管道間的配電線路，目前正由新竹市消防局調查中。消防官表示，從此事件來看，電路系統是否因為電纜線被燒毀，而導致全部失靈，由於這種況狀的確從來沒有過，確實極為罕見，真正火災原因仍需火調人員鑑定。

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資深火調人員也提到，造成電纜線短路的外力原因很多，像是電線脫皮、被壓到破損，甚至鼠害都有可能。

針對外界質疑是否因電動車充電樁導致起火，經判斷充電樁原則上是一台車就配一個，不會太多人使用，但是否是充電樁拉線過程損害了電纜線，還需看當初這棟大樓有幾個配電盤，怎麼配置等，但充電樁並非起火點，已暫時排除充電樁引發火警。

市府都發處表示，按技術規則第二四四條高層建築物地板面高度在五十公尺以上或十六層以上之樓層應設置緊急升降機間。查該案建築執照，有設置緊急升降機，且具有獨立排煙室，符合法規規範。

火調人員提到，晴空匯高樓層集合式住宅確實有緊急升降梯設備，但因電纜線短路起火，導致整個電路系統出現問題，當火警一發生時，大樓內的排煙機及灑水等消防系統都有發揮作用，但就是因電纜線被燒掉，引發後續整個電路系統也出問題，且因濃煙竄升，為避免濃煙造成更多住戶傷亡，才會讓住戶先待在家中。

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