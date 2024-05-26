北上參賽遊覽車起火 台南32師生國道急逃

遊覽車行經國道三號起火燃燒，台中市消防人員緊急滅火。 （記者張軒哲翻攝）

2024/05/26 05:30

駕駛驚覺車輛冒煙急停

〔記者張軒哲／台中報導〕國道三號北向一七九．八公里的台中路段，昨日中午發生遊覽車起火的驚險事故，一輛搭載台南市後甲國中師生的遊覽車，開往桃園參加足球比賽途中，劉姓駕駛驚覺車輛異常冒煙，立即停靠於外側路肩，三十二名師生緊急下車逃生，遊覽車旋即起火燃燒，所幸無人受傷。

追車身是否未標出廠年

國道大甲分隊分隊長洪瑞佑指出，起火的營業遊覽車為二○一六年出廠，有依規定時間檢驗，駕駛自述於五月初曾保養，詳細起火原因尚待消防單位釐清。警方說，有民眾質疑車身未標示出廠年份，若查證屬實，將依規定舉發。

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靠著路肩護欄站立待援

後甲國中推廣足球運動多年，足球隊經常至各地參賽。國道警方調查，昨日上午一行人，由台南市搭車北上桃園比賽，中午十二時遊覽車行經台中市龍井路段時，劉姓駕駛驚覺車尾冒煙，將遊覽車停靠外側路肩待援，車上師生緊急下車疏散，隨後車輛起火，師生一字排開靠著護欄站立，目睹遊覽車被烈火吞噬，眾人直呼很驚險。

火勢於十二時十分撲滅，因師生急著至桃園參賽，遊覽車公司立即派另一輛車到場接駁至桃園。

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