趁花火節想撈 毒販兩度運毒4落網

呂嫌大腿綁毒品想當「空中飛人」闖關，失敗被逮。 （民眾提供） 吳嫌隨身行李被查獲香菸盒內夾藏安非他命共七七‧○六公克。（民眾提供）

2024/05/24 05:30

派人搭機飛澎湖被抓 主嫌親自上陣 檢警一網打盡

〔記者洪臣宏／高雄報導〕呂姓男子日前在小港機場搭機前往澎湖，航警局高雄分局安檢人員發現他走路姿勢怪異，搜查發現他大腿綁著兩大包安非他命，檢警向上溯源逮捕運毒集團吳姓主嫌等三人；警方調查，吳嫌想趁澎湖花火節大撈一筆，呂嫌闖關失敗，吳嫌帶著同夥親自上陣，結果被一網成擒。

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呂嫌大腿綁安毒 走路姿勢怪異被識破

今年二月間， 航警高雄分局安檢人員發現廿一歲呂姓男子姿勢怪異，觸檢果然發現異狀，查獲呂男將二六一‧三公克的安非他命毒品，以強力膠帶綑綁於大腿兩側，企圖以俗稱「空中飛人」方式運毒，當場人贓俱獲。

高雄分局偵查發現該運毒案為集團式犯案，報請高雄地檢署指揮偵辦，會同高市前鎮分局及澎湖縣警局馬公分局共組專案小組，近日收網偵破不法集團。

高雄分局指出，經專案小組埋伏跟監蒐證，掌握集團首腦卅六歲吳姓主嫌及同夥犯罪事證， 兵分多路在高雄及澎湖地區拘提吳嫌等三名共犯到案。

吳嫌隨身行李查獲香菸盒藏安非他命

今年澎湖花火節於五月二日至七月三十日，警方調查，吳嫌看好澎湖花火節遊客如織，想趁機運毒到澎湖販賣大撈一筆，教唆呂男攜毒闖關卻出師不利，吳嫌親上火線也被逮，警方在其隨身行李內查獲以香菸包裝盒掩飾夾藏安非他命共七七‧○六公克。

高雄分局表示，民眾切勿因好奇而接觸毒品，如涉及製造、運輸及販賣第二級毒品者，最高得處無期徒刑或十年以上有期徒刑，並得併科一千五百萬元以下罰金。

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