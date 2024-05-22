基隆逃脫人犯 已到台北 多步行無法定位

簡男逃脫，19日已搭車到北市。 （記者盧賢秀翻攝）

2024/05/22 05:30

〔記者盧賢秀、董冠怡、吳昇儒、江采蓁／綜合報導〕犯下殺人未遂案的男子簡郁紘，十九日在基隆市某醫院監護趁「放封」時逃逸，引起民眾恐慌，警方昨公布簡男的逃逸路徑，他在義一路搭公車往濱海公路方向八斗子、新北市瑞芳區逃逸，幾乎穿越半個基隆市區，但最新消息，簡男十九日當天已搭車前往台北市。

基隆市衛生局表示，簡男經二個月長效針劑治療，病情相對穩定，現階段應無暴力傾向。

請繼續往下閱讀...

雙北也跟進 暫停校園場地開放

簡男逃脫消息傳出後，引起學校家長和社區民眾恐慌，基隆市已暫停開放校園，部分里民活動中心也不開放；鄰近的新北市昨天緊急宣布跟進，全市廿九個行政區校園暫停對外開放至今天，若延長再通知。台北市教育局也宣布，即刻起至今日上午暫停學校校園場地開放，後續將視警方追緝情形再公告是否延長暫停開放時間。

根據警方資料，簡男十九日逃脫後，沿著基金一路、安一路至義一路，最後在義一路搭公車往濱海方向離去，期間在西定路超商偷取飲料和食物。 警方指出，期間嫌犯都是步行，因沒有手機無法定位，走騎樓非監視器所及之處，警方除了白天巡邏，晚上加強巡查無家者聚集場所與可能收容藏身處所，包括地下道、空屋或宮廟等地點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法