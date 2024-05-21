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暗槓猥褻少年案》兩法官判1免職 1罰俸1年確定

法官姜麗香、侯弘偉被控涉暗槓猥褻少年案，姜判免職轉任司法事務官，姜改判罰俸一年，全案確定。（資料照）

法官姜麗香、侯弘偉被控涉暗槓猥褻少年案，姜判免職轉任司法事務官，姜改判罰俸一年，全案確定。（資料照）

2024/05/21 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台東私人兒少安置機構林姓主任涉猥褻收容少年，士林地院法官姜麗香獲報後，忽視少年「疑似」遭性侵害，不贊成通報，涉暗槓猥褻案，還將法官意見書告知與案件無關的高雄地院法官侯弘偉，而侯不僅與林嫌傳訊息，還提供法律諮詢，監察院將姜、侯兩法官彈劾，懲戒法院職務法庭認定兩法官均嚴重損及司法尊嚴及公正性，已不適任法官，判決姜、侯均免除法官職務，轉任（降調）原法院士院、雄院司法事務官；上訴後，懲戒法院二審昨駁回候的上訴，姜改判罰俸一年，全案確定。

監察院調查，姜麗香六年前裁定交付安置少年在台東縣安置機構輔導，三年多前少年疑遭林嫌性侵害向社工求助，林嫌獲悉，逼迫少年寫澄清書、毆打。

姜麗香獲報，透過侯弘偉聯繫上時任台東地院主任調查保護官的洪幸（停職中），洪幸訪視後不相信少年說詞，兩名保護官則告知少年身上有傷，姜麗香最終出具意見書指明不贊成通報。

侯弘偉經姜麗香告知後，不僅傳訊息給林嫌，還提供法律諮詢，被檢方依洩密罪簽分偵辦。監察院將姜、侯彈劾。

職務法庭審理認定，只要知悉「疑似」性侵害案發生，「應」於廿四小時通報，姜麗香明顯違法，還違反保密規定將少年遭性侵害訊息告知侯弘偉，侯竟提供姜轉知訊息給林嫌做為證據用，並提供法律意見，兩人均嚴重損害司法廉潔，且情節重大，均判決免職，轉任士院、雄院司法事務官。洪幸遭監察院彈劾，由懲戒法庭審理。

姜、侯不服，提起上訴。懲戒法院二審認為姜、侯兩人所涉情節輕重不同，一審對姜的處分過重，做出兩人相同懲戒處分並不恰當，昨駁回侯的上訴，另改判姜僅罰俸一年，全案確定。

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