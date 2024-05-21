澳男老鼠藥中毒案外案 女友英籍丈夫也中毒亡

澳洲男子蕭雷去年四月休克送醫，家屬懷疑同居楊姓女子下毒，隔海提出控告。（資料照）

2024/05/21 05:30

〔記者王冠仁、陳彩玲／綜合報導〕來台當交換學生的澳洲男子艾力克斯蕭雷（Alex Shorey）去年休克送醫，蕭雷家屬懷疑是同居楊姓女子蓄意下毒，隔海控告殺人未遂，檢警偵辦中，未料近日傳出楊女的英國籍丈夫大衛也在一年多前離奇死亡，今年一月大衛的弟弟來台尋親，認為哥哥死因不單純向警方求助，檢警調查後，認定楊女有殺人重嫌，本月二度前往楊女住家搜索，但楊女因住院治療中，未拘提到案，將持續追查。

蕭雷二○二二年十二月來台唸書，在台期間於台北市某補習班兼差教課，透過朋友介紹認識楊女，他上課前會去楊女家中備課，去年四月間，蕭雷身體不適住進加護病房，醫院查出他老鼠藥中毒，事後蕭雷被送回澳洲治療，北檢隨即分案調查。

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去年五月檢警懷疑楊女涉有重嫌，前往她住處搜索，查獲使用完的液態老鼠藥瓶，楊女聲稱，她在國外結婚的丈夫去年初過世，因心情低落買液態老鼠藥打算輕生，未料蕭雷去她家時誤喝，檢方訊後依涉犯重傷害等罪，將她限制出境、出海。

全案疑點重重，檢警持續偵辦中，除向澳洲請求司法互助，也請司法人員協助詢問蕭雷釐案情，由於蕭雷家屬認為是遭謀害，日前委請在台律師對楊女提出殺人未遂告訴。

丈夫弟來台尋兄 警查出也類似老鼠藥中毒

今年一月，一名英國男子來台尋找失聯的哥哥大衛並向警方求助，警方查出大衛去年一月過世，且其妻子就是楊女。據悉，大衛當時也因身體不適送醫，症狀類似老鼠藥中毒，最終回天乏術，當時大衛遺體發還給楊女後，楊女隨即將其火化。

警準備拘提之際 楊女住進醫院 被疑是裝病

檢警認定楊女有殺人重嫌，今年五月二度前往楊女住家搜索，起獲大衛的骨灰與多張信用卡；正當警方準備拘提楊女之際，她卻住進醫院，檢警不排除她是「裝病」，將待狀況穩定後進一步追查。

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