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抄泰國情色酒吧 敢玩辣妹有男的

警方將蔣姓負責人與員工送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方將蔣姓負責人與員工送辦。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/20 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕目前泰國民眾來台觀光享十四天免簽，有不肖業者動起歪腦筋，招募泰國女子來台陪酒，台北市某大樓地下室出現一家「泰國店」情色酒吧，標榜「尺度大」、「敢玩」吸引尋芳客上門，警方會同移民署專勤隊登門查緝，當場查獲廿四名泰國妹，其中竟有一人是「男兒身」。

24「泰國妹」裁罰後將遣返

警方調查，廿九歲蔣姓男子去年底開始，在北市民生東路某大樓地下室經營泰國店， 由於生意火熱，吸引不少「老司機」上門，出入混雜，警方接獲檢舉，曾多次前往臨檢，但店家卻以私人招待所為由拒絕。

警方在長期蒐證並聲請搜索票，前天會同移民署專勤隊查緝，當場查獲廿四名泰籍女子與十七名酒客陪酒玩樂，警方還在現場員工身上查獲大麻菸彈及K菸等毒品，並搜扣營業所得四十一萬餘元、記帳單、門禁卡、管制遙控器等證物。

酒客聽聞有男的直呼倒楣

警方查驗現場泰國妹的護照，赫然發現其中一人是「男兒身」，當時坐在一旁的酒客聽聞後嚇得直呼倒楣。

警方最後將廿四名泰國妹依社會秩序維護法裁罰，並送交移送移民署遣返；蔣及黃姓員工等五人依妨害風化、違反就業服務法、毒品罪嫌送辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方帶回陪酒的泰國女子。（記者王冠仁翻攝）

警方帶回陪酒的泰國女子。（記者王冠仁翻攝）

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