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訴請「由家分離」理由／啃老、拒洗澡、沉迷網遊 都曾裁准

家暴兒逼父住頂加 裁定「由家分離」。圖為示意圖。（資料照）

家暴兒逼父住頂加 裁定「由家分離」。圖為示意圖。（資料照）

2024/05/20 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕由於傳統社會觀念「養兒防老」，因此親子間會提出民法「由家分離」訴訟案件極為少見，該法條規定：「家長對已成年家屬，得令其由家分離。但以有正當理由時為限」，過往法院實務判決，包括啃老、拒絕洗澡、沉迷網路遊戲等理由，都是法院裁准「由家分離」的原因之一。

曾任法官、檢察官的律師呂俊杰說明，條文中所稱的「家長」，是指家庭中輩分最高者，或是主要經濟來源者，或對家中事務具有決定權、具有絕對領導地位者；至於被命由家分離者，則須達民法法定年齡即十八歲。

被命分離者須達民法法定年齡18歲

過去新北地院曾審理一件由家分離案件，父親指廿六歲女兒整天閒在家啃老不工作，更流連於酒店，甚至向地下錢莊借錢，父親幫忙還款七二四萬餘元，女兒仍不知悔改，女兒故被命將物品騰空返還房屋，且不得將戶籍遷入。

流連酒店 向地下錢莊借錢 也曾判准

屏東地院審理的由家分離案件，則是四十五歲男子從軍退役後，存款超過五百萬元，每月還有退休金可以領，卻拒絕負擔家用，也拒絕照顧行動不便的母親，更糟的是長達一年多的時間拒絕洗澡，身上發出異味，故被命搬離住處。

至於台南地院則接到一名父親的狀紙，指家中卅七歲獨生子，非但長期拒絕工作，更整天沉迷網路遊戲，有如行屍走肉，生活費還都要靠父母接濟；兒子最終被命搬離住處。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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