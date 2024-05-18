當詐團顧問？ 前刑局副局長60萬交保

雲林地檢署傳訊莊定凱及其兒子到案，訊後莊定凱60萬元交保。（記者黃淑莉攝）

2024/05/18 05:30

莊定凱 從三線二警官退休轉任電信公司

〔記者黃淑莉、鄭景議／綜合報導〕雲林地檢署偵辦一家電信公司勾結詐團，涉以合法掩護非法方式，販售大量黑莓卡給詐團使用於詐欺取財，同時查出前NCC委員蕭祈宏在該公司擔任顧問，最近又發現位階三星二線的前刑事警察局副局長莊定凱，也在該公司擔任顧問。雲檢本月十五日傳訊莊定凱及其兒子到案說明，認定他有一定程度的涉案嫌疑，訊後將莊定凱六十萬元交保；檢方另認定莊的兒子涉案情節不輕、供詞可疑，聲請羈押，不過雲林地院開庭後裁定將他請回。

莊定凱為警察大學刑事警察學系四十四期畢業，曾擔任台北市刑警大隊技佐、分隊長、新北市警淡水分局分局長、中和第二分局分局長等職，期間一度捲入電玩弊案，但未被列為被告，僅以證人身分應訊，事後被調至刑事局擔任預防科科長，沉寂一陣後才出任保七總隊主任秘書、基隆港務警察總隊長，二○二一年八月出任刑事局副局長，於當年年底退休。

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涉案電信公司專營旅遊網卡 蒐集個資

雲林地檢署去年六月破獲該公司以合法掩護非法製作黑莓卡、比特卡的漫遊及國內網卡，提供詐團購買，還以電信公司名義專營國外旅遊網卡，蒐集國內外人士個資，不法暴利高達六點三億元，檢方去年底以詐欺、洗錢等罪嫌起訴廿二人。

前NCC委員蕭祈宏 也是同公司顧問

承辦檢察官黃薇潔深入追查發現，前NCC委員蕭祈宏二○二二年七月退休，二○二三年六月擔任該電信公司顧問，每月薪資五萬元，雲林檢方今年三月傳訊蕭，訊後以五十萬元交保，並在上月十日以蕭違反公務員服務法起訴。

雲林檢方過濾蕭案資料時，又發現相關名單上有莊定凱及其兒子的名字，十五日傳訊莊定凱父子，查出莊當年從刑事局副局長任內退休沒多久，先到一家虛擬資幣公司擔任顧問，幾個月後就到該家電信公司擔任顧問，每月薪資五、六萬元。

前刑事局副局長莊定凱疑擔任涉詐公司顧問。 （資料照）

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