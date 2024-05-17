不滿被巴頭 國二生持美工刀割傷同學

2024/05/17 05:30

〔記者陸運鋒、翁聿煌、黃子暘／新北報導〕中和區某國中一名二年級的蔡姓男學生，昨天下課時與同學討論成績時，被許姓男同學「巴頭」，蔡生不滿，盛怒之下持美工刀揮舞，造成許生的手背割傷、見骨，警、消人員接獲報案趕抵將許生送醫治療，幸無生命危險。

據了解，蔡姓男學生因數學考試的成績不錯，下課時先被同學嬉鬧調侃「平常沒念書，竟然可以考這麼好」，後來又被許姓學生揮手拍打頭部，並揶揄「考得很好嘛！」蔡姓學生情緒失控，從鉛筆盒拿出美工刀揮舞，造成許姓學生手掌背有九公分的切割傷，血流如注、深可見骨，同學見狀後嚇得通知導師。

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李姓班導師立即將受傷的許姓學生帶往醫護室包紮，並電請一一九派救護車到校，送往衛福部立雙和醫院治療，所幸許生的意識清楚，醫院診斷後立即開刀進行縫合，幸無生命危險。

這所學校的校長表示，蔡姓男學生因為不滿多位同學的冷嘲熱諷才情緒失控，隨手拿起美工刀揮舞，他見到許姓同學受傷流血後也非常後悔，校方已對當事人及同班學生進行心理輔導，此事為偶發意外，並非蓄意傷人。

校長表示，調查了解，蔡姓學生與同學相處良好，與受傷的許姓同學也是好朋友，兩人沒有恩怨，並非蓄意帶美工刀到校尋仇；市府教育局表示，校方第一時間已啟動安心輔導，確保班級學生情緒穩定，事發後下午仍正常上課，兩造雙方的家長已到校處理後續事宜。

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