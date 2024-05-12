3代3屍熟人犯案／死亡數日 手機LINE沒斷

新北市三重區一處社區大樓傳3屍命案，家屬趕赴現場認屍。（記者徐聖倫攝）

2024/05/12 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市三重區進安街昨發生一起祖孫三代滅門案，祖母、二女兒、三歲孫子三人被發現躺在床上，身上覆蓋棉被，已死亡多時；死者陳女的姊姊說，她從四月二十三日最後一次與媽媽通話後，就再也沒有與媽媽及妹妹通上電話，僅有訊息聯繫；警方綜合相關說法與跡證，研判陳女丈夫涉嫌凶案，且犯案逃逸後隨身帶著岳母和妻子的手機，假裝二人用通迅軟體回應大姨子不斷的來電，設法化解對方的懷疑。

婿欠債帳戶賣詐團

警方追查，廿四歲的陳女丈夫張男，五月六日走出社區大樓坐計程車離開，張男有詐欺前科，疑欠債走頭無路，把戶頭賣給詐騙集團，已被列為警示帳戶。

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好狠 小孩僅３歲

陳女姊姊說，她與媽媽最後一次通話之後，就只有靠LINE訊息聯繫，五月四日她再度打給媽媽，接通後卻是妹夫接起，妹夫表示「媽媽在幫孫子洗澡」，她未多想，表示晚點再打，就掛斷電話。

隔日她持續打給媽媽及妹妹，都未得到任何回電，媽媽只發LINE訊息表示手機怪怪的，等買了新手機之後再回覆；妹妹也沒接電話，也是回LINE訊息，指工作中不方便接電話等。

姊姊指出，妹夫曾跟媽媽借四十萬元未還，她擔心妹夫不還錢，此事也引發爭吵，但她不清楚妹妹與妹夫之間是否有糾紛。

陳女姊姊與堂姐住在桃園，堂姐等人也趕到現場關心，表示出事的房子是租的，租金都是堂妹（陳女）在繳。

社區保全人員說，死者一家人很少下廚，大都是叫外送，這幾天都沒看到外送，也沒看到死者一家出入，早就感到不對勁。有鄰居表示，該處隔音非常好，沒有聽到任何爭吵的聲音。

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