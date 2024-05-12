近年驚悚3死他殺 都與家庭出問題有關

新北市三重區一處社區大樓傳3屍命案，家屬趕赴現場認屍。（記者徐聖倫攝）

2024/05/12 05:30

〔社會新聞群組、社會新聞中心／綜合報導〕新北市三重區昨晚驚傳一家三口疑遭他殺的「捆屍」命案，三名死者遭棉被裹住，陳屍家中，疑為阿嬤、媽媽及小孩。

去年四月嘉義縣水上鄉南鄉村也發生一起驚悚他殺命案，造成一家三人死亡，凶手是三十八歲的吳姓男屋主，因夫妻發生感情問題、吳懷疑妻子在外不軌後搬回老家，沒想到竟偷偷潛回住處行凶。

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案發於去年四月二十一日，吳男清晨架設鋁梯，爬上二樓進入住處臥房，持水果刀連殺妻子、十歲和八歲兒子後，再自殘及從二樓墜落地面死亡，其中八歲兒子送醫獲救，共釀成三死一傷悲劇。

去年十月桃園市一座社區也傳出三死命案，五十四歲洪姓男子與四十二歲黃姓越南籍妻子，被發覺遭人亂刀砍死，陳屍家中，二人分別被砍二十八刀及二十六刀，案情疑因一名鄭姓男子介入洪男家庭，與黃女在感情或財務等方面有糾葛，竟對洪男夫妻痛下殺手，鄭男行凶後從社區高處墜樓死亡。

上述兩件三死命案，都疑似脫離不了情或財等因素，兩名凶手也都疑似在情緒失控下，瘋狂行凶釀禍。

至於新北市三重一家三口命案，報案人是死者之一媽媽的大女兒，大女兒說，妹婿曾向媽媽借四十萬元，近來家裡也發生爭執。若全案確是他殺，「製造」出家庭財務和互動出問題的人，應是目前下落不明的妹婿，也極可能是釀成命案的凶嫌。若確是如此，事件應先起於家庭錢財糾紛，凶手與部分死者爭執時情緒失控，進而對妻小和岳母痛下殺手後逃逸。

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