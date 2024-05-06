辦信貸要寄金融卡？小心淪詐團代罪羔羊

任姓男子要把金融卡寄給信貸公司，經南市警方勸阻才未寄出。（警方提供）

2024/05/06 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第一分局德高派出所四日中午接獲轄內超商通報，有一名男子欲寄出帳戶金融卡，疑是詐騙案。員警前往超商向欲寄出金融卡的任姓男子查詢，任男指要向LINE上的信貸公司借十萬元，對方要求寄收款帳戶的金融卡、證明信用良好，警方一語道破這是典型「假借貸」詐騙手法。

警方︰典型假借貸詐騙手法

德高派出所警員林任縈、薛皓澤接獲轄區某超商通報稱有一名男子欲寄出包裹，超商人員關心提問，男子說包裹內容物是「金融卡」，超商人員察覺有異、即通報警方到場瞭解案況。員警詢問得知六十歲任男在LINE上接獲自稱「某信貸公司」的陳姓專員來電詢問有無貸款需求？任男向對方表示欲借款十萬元台幣修建房屋。陳姓專員隨後稱貸款初審流程已通過，要求任男加入該公司何姓經理好友以方便討論貸款方案細節。

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雙方談話中，信貸公司要求任男須將收款帳戶的郵局金融卡寄給信貸公司，且必須透過超商寄送金融卡到信貸公司指定的處所，才能完成檢驗任男信用良好的證明。

南警勸阻 任男才未寄出

經員警詳細解說，任男才未把金融卡寄給對方。警方說，如任男真的把金融卡寄給所謂的信貸公司，一定會成為詐騙集團的詐財提款工具，變成詐騙集團的幫助犯，網路世界處處充滿陷阱，民眾一定要小心提防。

南市警一分局表示，現今網路資訊發達，詐騙集團利用民眾欠缺資金欲借貸的心理，透過臉書、LINE 帳號行騙案頻傳，民眾應謹慎查證，勿將金融卡、存摺、身分證等重要個資文件隨便寄出或交付陌生人，才能避免成為詐騙集團的肥羊或變成幫助他人詐騙的代罪羔羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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