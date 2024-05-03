資通電軍女上士 淪詐團車手

監視器拍到謝姓女上士前往收包裹。 （記者徐聖倫翻攝）

2024/05/03 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕警逮車手竟抓到現役國軍士官！新北市新莊警分局四月卅日接獲報案，循線前往台北市北投區抓人，當場逮獲卅八歲謝姓詐騙女車手，警方細查，謝女竟是現役軍人，在「資通電軍網路戰聯隊技術支援中心」服役，現階是上士。

軍事網路安全單位

疑在網路上被吸收

資通電軍指揮部，簡稱資通電軍，是國防部直屬軍事機構，主要任務是電子作戰、資訊作戰、網路管理及軍線維護管理，本島各縣市及外島、離島均有駐地。資電部轄下有兩聯隊和一中心，是專門針對「中國威脅」設立的反制網軍單位，也是本國唯一兼具「攻守一體」特性的軍事網路安全單位。

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幫領10萬元當場被逮捕

據了解，謝女疑似在網路上被詐騙集團吸收，成為詐團的「收水手」。上月卅日晚間八時許，謝女接受詐團指示幫忙運送收裝有十萬元現金的包裹。謝女叫了外送員到南京東路某處收取包裹，請外送員送到北投區石牌路二段，再由她簽收。

新北市新莊警分局接獲線報，即刻派員前往查緝，在謝女收到包裹沒多久，就在街邊將她逮捕。謝女向警方供稱，她只是在網路交友，幫朋友收包裹，完全不知對方是詐團，且對方的資料她則全稱不知。警詢後，依詐欺罪嫌將謝女移送法辦，同時將持續向上溯源。

國防部昨天表示，針對「資通電軍謝姓士官疑任詐騙集團車手」一案，所屬謝姓上士於休假期間，疑涉刑法詐欺等罪嫌，已遭警方移送並交保候傳，單位將配合司法調查，若屬實將予以汰除。

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