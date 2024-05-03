為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

資通電軍女上士 淪詐團車手

監視器拍到謝姓女上士前往收包裹。 （記者徐聖倫翻攝）

監視器拍到謝姓女上士前往收包裹。 （記者徐聖倫翻攝）

2024/05/03 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕警逮車手竟抓到現役國軍士官！新北市新莊警分局四月卅日接獲報案，循線前往台北市北投區抓人，當場逮獲卅八歲謝姓詐騙女車手，警方細查，謝女竟是現役軍人，在「資通電軍網路戰聯隊技術支援中心」服役，現階是上士。

軍事網路安全單位

疑在網路上被吸收

資通電軍指揮部，簡稱資通電軍，是國防部直屬軍事機構，主要任務是電子作戰、資訊作戰、網路管理及軍線維護管理，本島各縣市及外島、離島均有駐地。資電部轄下有兩聯隊和一中心，是專門針對「中國威脅」設立的反制網軍單位，也是本國唯一兼具「攻守一體」特性的軍事網路安全單位。

幫領10萬元當場被逮捕

據了解，謝女疑似在網路上被詐騙集團吸收，成為詐團的「收水手」。上月卅日晚間八時許，謝女接受詐團指示幫忙運送收裝有十萬元現金的包裹。謝女叫了外送員到南京東路某處收取包裹，請外送員送到北投區石牌路二段，再由她簽收。

新北市新莊警分局接獲線報，即刻派員前往查緝，在謝女收到包裹沒多久，就在街邊將她逮捕。謝女向警方供稱，她只是在網路交友，幫朋友收包裹，完全不知對方是詐團，且對方的資料她則全稱不知。警詢後，依詐欺罪嫌將謝女移送法辦，同時將持續向上溯源。

國防部昨天表示，針對「資通電軍謝姓士官疑任詐騙集團車手」一案，所屬謝姓上士於休假期間，疑涉刑法詐欺等罪嫌，已遭警方移送並交保候傳，單位將配合司法調查，若屬實將予以汰除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播