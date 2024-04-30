中警打詐專案 12天破40團

警方查扣詐騙集團的保時捷等名車。（警方提供）

2024/04/30 05:30

逮一九三人 扣三千多萬元

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局近期執行為期十二天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，昨公布查緝績效共破獲四十個詐團逮一九三人，查扣不法所得三千多萬元，其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬，另有詐團以假幣商買賣交易，利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點，購入保時捷等名車，都在此次行動中被查獲。

假買股真詐騙最大宗

台中市刑大指出，詐欺、洗錢手法不斷推陳出新，假投資物件從靈骨塔、黃金投資到迄今的虛擬貨幣、股票、骨董拍賣等越來越多元，經分析上述詐騙類型，尤其以「假買股真詐騙」為最大宗，在今年四月八日至十九日的全國打詐行動中，偵四隊就查獲以陳姓男子（四十一歲）為首的假投資詐欺集團。

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陳等人利用假投顧老師誘加LINE，「教你買股票」、「穩賺不賠」等術語，讓被害人深信不疑，持續匯款或面交款項，另陳等人也配合水房協助層轉，洗錢金額達數百萬元，警方兵分多路在台中、高雄等地搜索，拘提陳等七人到案查扣金融卡、存摺及現金數十萬元等贓證物。

全案警訊後依組織犯罪條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請偵辦，檢方認陳涉嫌重大，有串滅證之虞，向法院聲押獲准；另市刑大偵七隊也破獲以余姓男子（三十一歲）為首的詐欺集團，余等人將詐欺所得轉換成虛擬貨幣，藉由電子錢包不易追查來源及去向，且不用承擔車手遭鎖定查獲之風險，製造金流斷點。

最後再將虛擬貨幣轉換為車輛、名牌包等其他有價商品，案經台中地檢署指揮偵辦，緝獲余男等八人到案，查扣保時捷、Alphard等名車、精品皮件、名表、手機、電腦及現金廿餘萬元，全案依組織、詐欺、洗錢等罪移送偵辦，檢方命余以廿萬元交保，限制住居。

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