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女律師陪應酬遭猥褻 心理諮商53次 噁狼判刑

猥褻女律師噁狼判刑。圖為示意圖。（資料照）

猥褻女律師噁狼判刑。圖為示意圖。（資料照）

2024/04/16 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕一名受僱女律師三年前陪王姓主持律師應酬，席間已婚黃姓中間人強吻女律師的臉頰，更摸她的鼠蹊部，女律師事後提告，台北地院指女律師被害後共進行五十三次心理諮詢，身心嚴重受創，依強制猥褻罪對黃男判刑十月；可上訴。

黃男被控於二○二一年四月廿三日晚間與一行人前往酒吧時，違反女律師意願，先揉捏臉頰再撫摸左腰、下背部、右大腿內側及鼠蹊部，還趁划拳之際，用左手強行十指緊扣對方右手，划拳勝利後，摟繞對方脖子、強吻右頰。然黃男到案只坦承用手搭女律師的肩膀、觸碰手部，否認其他指控。

據了解，黃男是王姓律師、某傳媒的葉姓法務長的友人，並媒介該傳媒與法律事務所建立長期合作關係；北院再根據女律師的證詞得知，進入酒吧後，她的左腰、下背部、右大腿、鼠蹊部被黃男摸過，她一度閃躲，另她為了保持清醒，刻意前往廁所催吐同時躲避黃男，但她吐完打開廁所門時，黃男就貼在眼前，並用猥瑣的眼神看她，同時堵住出口不讓她走，後來因為她聽到有人在門外大喊要尿尿，她趕緊趁機離開。

不過女律師離開廁所後因為沒別的位置，只能坐回原位，此時黃男仍再度摸其左腰、拉其襯衫想把手伸進裡面，「當下我覺得很煩，但不敢砸老闆的場，只能再度把黃的手撥開」。

北院指出，女律師曾於同年四月廿六日至五月五日，向同事務所的律師提及被害過程，並於二○二二年一月廿六日至二○二三年八月十八日進行五十三次的心理諮詢，可證明黃男嚴重影響女律師的身心，且未達成和解，依法對黃男判刑十月。

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