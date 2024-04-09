男蟲獵富婆騙財色 侵占汽車躲6年落網

警方逮捕躲藏6年的通緝犯郭東育。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/09 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕有「網路男蟲」之稱的四十七歲男子郭東育，曾假扮航空副機師、外交官、外商主管等職業，誘騙出數名富婆、熟女後，再藉機竊取貴重物品及財物，出獄後又因侵占友人汽車被通緝，一路躲藏六年後，被接獲情資的北市大安分局警方逮捕，解送士林地檢署歸案。

警方透露，十多年前長相帥氣又能言善道的郭男，曾透過微信搖一搖功能，鎖定住台北市大安區的熟女搭訕，並謊稱是新加坡航空副機師、阿根廷外交官將對方誘出，而郭每次赴約時，都西裝筆挺、彬彬有禮，加上談吐幽默風趣，容易讓單身熟女陷入愛河，郭總是借了鉅款再同居，之後就人間蒸發，騙財騙色手法猶如電影《神鬼交鋒》的李奧納多‧狄卡皮歐。

請繼續往下閱讀...

據悉，郭有詐欺、竊盜等多項前科，從十多年前就進出監獄至少六次，他還曾以外商公司主管身分將女網友約出，趁其在洗髮店洗頭時，將名牌包、現金、手機等財物偷走，就算出獄後，仍鎖定數名小有財富的熟女，謊稱母親可以取得紅底鞋CHRISTIAN LOUBOUTIN在台灣的代理權，等到雙方洽談合作時，趁機偷走名牌包、手機及筆電等貴重物品。

警方調查，郭男八年前出獄後，一直以打零工維生，但隔年向友人借車代步後，又搞失蹤一直沒有歸還，因此被對方提告侵占，而士林地檢署開庭時，郭又未現身，被發布通緝後躲了六年之久。

警方指出，接獲檢舉得知郭男住在大安區四維路某棟公寓，日前派員前往埋伏，等到郭男返家時逮人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法