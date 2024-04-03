翁襲胸女照服員 開庭稱3度中風手舉不起來

彰化縣八十一歲江姓老翁因三次中風行動不 便，但他竟利用女照服員幫他穿衣服時襲胸 ，被判刑六月。圖為示意圖非當事人。 （資料照）

2024/04/03 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣八十一歲江姓老翁因三次中風，導致行動不便，目前領有重度身心障礙證明，生活起居須依賴照服員，但他竟利用女照服員幫他穿衣服時，伸手揉捏對方胸部，並趁機親吻臉頰。事後江翁遭起訴，但他法庭時不但否認犯行，且辯稱自己中風三次，連手都舉不起來，並反控對方挾怨報復，女照服員制止老翁時有錄影為證，法官認為罪證明確，判處江翁有期徒刑六月。

女照服員制止 錄影為證

判決書指出，江姓老翁曾急性腦中風，又有高血壓、糖尿病、慢性阻塞性肺病等疾病，導致行動不便，領有重度身心障礙證明，家人聘請女照服員照顧江翁，不過江翁常對女照服員毛手毛腳。去年九月間，女照服員在江男住處內，準備幫剛洗好澡的江男穿衣服，江男利用與女照服員近距離面對面機會，以右手伸進女照服員衣服揉捏胸部，又趁機強行親吻其臉頰。

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女照服員受辱時，一再對老翁說：「不可以！」仍遭對方猥褻得逞。她不甘受辱，拿手機錄影並報警。在偵訊時，江翁對犯案過程一概否認，並辯稱：「我都中風三次，手舉不起來！」並反誣指女照服員胡說，分明是挾怨報復。

翁強制猥褻判6月

法官審理時認為，有錄影為證，可見江翁為滿足色慾，不顧被害人反對，強犯猥褻罪行，且江翁於偵查期間始終否認犯行，直至被害者提出手機錄影等證據才坦承，其惡行重大，並無減刑跟宣告緩刑道理，應令其付出相當教訓，以維護居家照服員執業安全，最後依強制猥褻罪嫌，判處他有期徒刑六月。

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